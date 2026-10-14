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Operátor Renáty Kellnerové kupuje ztrátového poskytovatele IT služeb

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Mobilní operátor O2 Czech Republic, který patří do skupiny PPF miliardářky Renáty Kellnerové, akvíruje IT firmu NESS Czech. Ta se zaměřuje na vývoj, modernizaci a správu rozsáhlých informačních systémů pro velké firmy, banky, telekomunikační operátory a státní instituce. O probíhající transakci informoval antimonopolní úřad.
Operátor Renáty Kellnerové kupuje ztrátového poskytovatele IT služeb

Operátor Renáty Kellnerové kupuje ztrátového poskytovatele IT služeb

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 14.10.2026 07:40

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

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