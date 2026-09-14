Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

OpenAI letos na burzu nepůjde. Sam Altman řekl, proč teď zabrzdil

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
OpenAI v roce 2026 na burzu nevstoupí. Sam Altman označil současnou situaci za nevhodný okamžik pro IPO, přestože firma už v červnu podala americkému regulátorovi důvěrný návrh registračních dokumentů.
OpenAI letos na burzu nepůjde. Sam Altman řekl, proč teď zabrzdil

OpenAI letos na burzu nepůjde. Sam Altman řekl, proč teď zabrzdil

Zdroj:
Reklama
Další články z IT pro Tebe
Dron pro dítě není zakázaný. Rozhoduje ale jedna důležitá věc
Dron pro dítě není zakázaný. Rozhoduje ale jedna důležitá věc
AI agenti OpenAI zaútočili na RubyGems. Sami si našli cestu přes omezení
AI agenti OpenAI zaútočili na RubyGems. Sami si našli cestu přes omezení

AI agenti testovaní společností OpenAI stáli podle výzkumníků za květnovým incidentem na RubyGems....

Tento článek byl publikován ze zdrojů IT pro Tebe

ITTB.cz neboli IT pro Tebe sleduje svět moderních technologií tak, aby se v něm neztratili ani běžní uživatelé. Věnuje se mobilům, počítačům, umělé inteligenci, aplikacím, chytré elektronice, digitální bezpečnosti i novinkám, které postupně vstupují do každodenního života. Důležitou součástí webu...

Všechny články tohoto autora →
IT pro Tebe
Další články z kategorie IT a technologie
Zobrazit více
ZajímavostiIT a technologie
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.