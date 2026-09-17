EU chce omezit dětem sociální sítě, hry i AI. Ochrana je potřeba, návrh ale budí obavyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
EU chce omezit dětem sociální sítě, hry i AI. Ochrana je potřeba, návrh ale budí obavy
Meta výrazně rozšiřuje předplatné Meta One pro Facebook, Instagram a WhatsApp. Vedle většího přístupu k AI...
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