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REDMI Note 17 přichází do Česka. Pro Max dostal obří 9210mAh baterii

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Xiaomi uvádí v Česku řadu REDMI Note 17 se čtyřmi modely. Poprvé mezi nimi najdeme Pro Max, který dostal baterii s kapacitou 9210 mAh, 100W nabíjení, odolnost IP68 a 6,83palcový AMOLED displej.
REDMI Note 17 přichází do Česka. Pro Max dostal obří 9210mAh baterii

REDMI Note 17 přichází do Česka. Pro Max dostal obří 9210mAh baterii

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Tento článek byl publikován ze zdrojů IT pro Tebe

ITTB.cz neboli IT pro Tebe sleduje svět moderních technologií tak, aby se v něm neztratili ani běžní uživatelé. Věnuje se mobilům, počítačům, umělé inteligenci, aplikacím, chytré elektronice, digitální bezpečnosti i novinkám, které postupně vstupují do každodenního života. Důležitou součástí webu...

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