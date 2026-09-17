REDMI Note 17 přichází do Česka. Pro Max dostal obří 9210mAh bateriiPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
REDMI Note 17 přichází do Česka. Pro Max dostal obří 9210mAh baterii
Spotify Wrapped 2026 už rodičům nemusí zaplnit hudba, kterou pouštějí dětem. Spotify přidává nový přepínač,...
Meta výrazně rozšiřuje předplatné Meta One pro Facebook, Instagram a WhatsApp. Vedle většího přístupu k AI...
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Falešné streamy připravují skutečné hudebníky o peníze a s rozvojem AI může být problém ještě větší. IFPI...
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