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Spotify opravuje problém, který rodiče dobře znají. Dětské písničky už nemusí ovlivnit Wrapped

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Spotify Wrapped 2026 už rodičům nemusí zaplnit hudba, kterou pouštějí dětem. Spotify přidává nový přepínač, který dětské a rodinné skladby vyřadí z hudebního profilu, doporučení i letošního Wrapped.
Spotify opravuje problém, který rodiče dobře znají. Dětské písničky už nemusí ovlivnit Wrapped

Spotify opravuje problém, který rodiče dobře znají. Dětské písničky už nemusí ovlivnit Wrapped

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Tento článek byl publikován ze zdrojů IT pro Tebe

ITTB.cz neboli IT pro Tebe sleduje svět moderních technologií tak, aby se v něm neztratili ani běžní uživatelé. Věnuje se mobilům, počítačům, umělé inteligenci, aplikacím, chytré elektronice, digitální bezpečnosti i novinkám, které postupně vstupují do každodenního života. Důležitou součástí webu...

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