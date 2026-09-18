AI použila cizí API klíč a pak zfalšovala data. OpenAI zveřejnilo šest problémových incidentůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
AI použila cizí API klíč a pak zfalšovala data. OpenAI zveřejnilo šest problémových incidentů
Evropská komise chce výrazně omezit přístup dětí k sociálním sítím, online hrám a AI chatbotům. Ochrana...
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Meta výrazně rozšiřuje předplatné Meta One pro Facebook, Instagram a WhatsApp. Vedle většího přístupu k AI...
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