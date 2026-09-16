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Instagram dostává funkce, po kterých tvůrci volali roky. Meta je schovala do předplatného

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Meta výrazně rozšiřuje předplatné Meta One pro Facebook, Instagram a WhatsApp. Vedle většího přístupu k AI nabídne tvůrcům a firmám odkazy v příspěvcích, správu účtu více lidmi nebo přímou podporu. Nejvyšší tarif vyjde na 499 dolarů měsíčně.
Instagram dostává funkce, po kterých tvůrci volali roky. Meta je schovala do předplatného

Instagram dostává funkce, po kterých tvůrci volali roky. Meta je schovala do předplatného

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Tento článek byl publikován ze zdrojů IT pro Tebe

ITTB.cz neboli IT pro Tebe sleduje svět moderních technologií tak, aby se v něm neztratili ani běžní uživatelé. Věnuje se mobilům, počítačům, umělé inteligenci, aplikacím, chytré elektronice, digitální bezpečnosti i novinkám, které postupně vstupují do každodenního života. Důležitou součástí webu...

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