Jméno europoslance Zdechovského zneužila čínská propaganda. Jiní politici Pekingu nadbíhají

Čínský státní televizní kanál uvedl jméno europoslance Tomáše Zdechovského pod rozhovorem, který médiu ve skutečnosti poskytl jiný český europoslanec Ondřej Dostál. Zdechovský chce nyní od Číňanů omluvu a vysvětlení.
Tomáš Zdechovský byl zřetelně rozčílen: „Čínská státní propaganda zneužívá moje jméno k šíření lží! A tohle si rozhodně nenechám líbit!“ napsal v úterý na síti X.
Čínská státní média CRI a CGTN sice zveřejnila rozhovor s europoslancem Ondřejem Dostálem, ale v celém rozhovoru odpovědi připisovala právě Zdechovskému.
„Do úst mi tak vkládají výroky oslavující čínské technologie a způsob řízení měst. Nic takového jsem nikdy neřekl! Považuji za naprosto skandální, aby média ovládaná čínským komunistickým režimem zneužívala moje jméno k propagaci svých politických zájmů,“ zlobí se europoslanec.
Jen přitom přesvědčen, že nejde o omyl a že čínská televize použila jeho jméno úmyslně. „Dostali jsme již informace o tom, že citace s mým jménem a také se jmény europoslanců z Finska a Francie se vyskytly v poslední době víckrát v čínských médiích, přestože jsme s těmito médii vůbec nemluvili,“ komentuje to Zdechovský pro HlídacíPes.org.
To, že čínská státní média záměrně ohýbají nebo si přímo vymýšlejí citace evropských politiků, je v analytické komunitě dobře zdokumentované. Cílem této taktiky je obvykle vyvolat u domácího i mezinárodního publika dojem, že západní lídři s politikou Pekingu vnitřně souhlasí a respektují ji. Tento fenomén popisuje například studie BBC.
Čínská média v posledních letech zcela převrátila také výroky evropských vysokých představitelů, například bývalého místopředsedy Evropské komise Josepa Borrella nebo předsedy Evropské rady Charlese Michela.[souvisejici]
Student sleduje síť Číňanů v ČR
Zdechovský uvedl, že bude po čínských médiích požadovat odstranění svého jména z jejich sociálních sítí a veřejné vysvětlení, jak k této manipulaci došlo:
„Pokud čínská státní média odmítnou situaci napravit, jsem připraven podniknout další kroky. Evropa musí proti podobným praktikám zahraniční propagandy postupovat mnohem důrazněji. Dnes vám podsunou několik neexistujících výroků, zítra mohou stejným způsobem manipulovat celou veřejnou debatu.“
To, že čínská média použila jméno Tomáše Zdechovského u citací Ondřeje Dostála, odhalil český influencer a cestovatel Milan Dobrovolný.
Ten byl jedním z těch, kteří dostali fiktivní pozvánku do Číny v rámci projektu youtubera Martina Mikysky alias Mikýře v rámci jeho loňského satirického projektu. Dobrovolný na nabídku neskočil; naopak se od té doby začal věnovat odhalování vlivu čínské propagandy v Česku. Tomuto tématu se nyní věnuje také v rámci své diplomové práce.
Čtenáři se dozvídali o čínských úspěších v letectví a umělé inteligenci, o vedoucí roli Pekingu v globálním Jihu a o tom, jak by evropské země mohly těžit z užší spolupráce s Čínou.
„V Česku žijí Číňané, kteří mluví česky a natáčí obsah na sociální sítě. Pohybuje se zde osoba jméněm Bruno, což je jakýsi šéf těchto Číňanů v rámci China radio international. Sleduji ho na Facebooku a přes jeho profil jsem se dostal i na rozhovory s europoslancem Ondřejem Dostálem pro čínská média. Všiml jsem si, že u jednoho z těchto rozhovorů je uvedeno jméno Tomáše Zdechovského,“ popsal pro HlídacíPes.org Milan Dobrovolný. [souvisejici1]
CGTN (China Global Television Network) je jednou ze tří složek skupiny China Media Group a mezinárodní divizí Čínské ústřední televize (CCTV). Stanice se navenek prezentuje jako globální zpravodajská agentura poskytující pohled na dění v Číně i ve světě. Analýzy ovšem ukazují, že CGTN funguje jako přímý nástroj propagandy pod dohledem Ústředního propagandistického oddělení KS Číny.
Podle loňské zprávy organizace Graphika, která se zabývá analýzou dezinformací na sociálních sítích, existuje navíc projekt na „praní“ článků ze CGTN s pomocí umělé inteligence a sociálních sítí, přičemž cílem je zamaskovat původ těchto materiálů. Jak uvádí Graphika a pracovní skupina EU East StratCom Task Force, subjekty napojené na CGTN zaregistrovaly v roce 2025 řadu webových stránek, které působí autenticky – například Videostory.com – a využívají generativní umělou inteligenci k překladu obsahu z CGTN do tamních jazyků, aniž by uváděly původ obsahu.
Letos v červnu tuto síť zpravodajských portálů propojených s CGTN podrobněji popsala francouzská národní agentura pro boj proti zahraničním digitálním zásahům Viginum. Ve své studii uvedla, že tyto weby působí jako běžná média a zaměřují se především na to, jak je Čína údajně úspěšná, inovativní a pro svět nepostradatelná.
Podle této studie tvořilo síť třináct webových stránek, které zveřejňovaly články v angličtině, francouzštině, španělštině a vietnamštině a prezentovaly se jako nezávislá média. Ve skutečnosti však byly součástí koordinované vlivové operace, kterou francouzské úřady označily názvem „Fawn Mianju“ (pojem má označovat masku, která představuje fasádu nezávislé žurnalistiky.)
Weby měly cíleně oslovovat především mladé lidi. Ve francouzštině vycházel web „Actu Méridien“, ve španělštině „Amigo News“, další byl ve vietnamštině a angličtině.
Organizace Viginum odhalila napojení webů na CGTN pomocí hackerských vyšetřovacích metod jako jsou přihlašovací údaje nebo skryté webové stránky na serveru Actu Méridien. Vyšetřovatelé rovněž nalezli vazbu na správcovský účet na platformě GitHub. Ten obsahoval projekty týkající se propojování webových stránek s velkými jazykovými modely a automatizace obsahu vytvářeného pomocí umělé inteligence.
Podle organizace Viginum zveřejnila stanice CGTN od konce roku 2025 téměř tři tisíce článků, z nichž více než 2300 bylo ihned upraveno umělou inteligencí a publikováno na webových stránkách v rámci této sítě.
Obsah těchto článků se nezaměřoval na kritiku Západu. Čtenáři se dozvídali o čínských úspěších v letectví a umělé inteligenci, o vedoucí roli Pekingu v globálním Jihu a o tom, jak by evropské země mohly těžit z užší spolupráce s Čínou. Jeden článek měl útočit na pořad francouzské televizní stanice France 2, který se zabýval situací Ujgurů v Sin-ťiangu.
Dostál vytáhl předválečné Československo
Český europoslanec Ondřej Dostál (Stačilo) naopak s čínskými médii mluví poměrně často a přesně tato témata zvedá. Letos v květnu byl citován v článku týkajícím se etnických menšin v Číně pro Čínský rozhlas pro zahraničí. Kritizoval postoj Evropského parlamentu a přirovnával situaci k předválečnému Československu s varováním před separatismem.
Během září a října citovala čínská média China Daily a Global Times jeho výroky zaměřené na geopolitickou krizi Evropy.
Koncem října vyšel na China Daily Dostálův komentář, kde psal o konci západní hegemonie a vzniku multipolárního světa.
„Když mi bylo osm let a vyrůstal jsem v Československu, pamatuji si politické plakáty s heslem: ,Se Sovětským svazem na věčné časy a nikdy jinak.‘ O tři roky později už Sovětský svaz neexistoval,“ psal Dostál v komentáři. „Následně se naši političtí představitelé začali s podobným přesvědčením upínat k Washingtonu a později k Bruselu.“
Následuje chvalozpět na „mimořádný vzestup Číny, který pro Evropu představuje obrovské příležitosti, ale naši političtí lídři je bohužel vnímají především jako hrozbu.“ Dostál vyzdvihuje také čínské inovace v oblasti „chytré“ správy věcí veřejných.
„Za posledních 77 let Čína vyvedla stovky milionů lidí z extrémní chudoby, stala se největší výrobní velmocí světa a etablovala se jako globální lídr v oblastech elektromobility, obnovitelných zdrojů energie, telekomunikací a umělé inteligence,“ uvádí dále.
Nechybí ani mantra o tom, že „čínské investice, místní výroba a technologická partnerství by mohly pomoci oživit průmysl EU, vytvořit pracovní místa a posílit jeho konkurenceschopnost,“ kterou se zaklínali svého času v Česku především sociální demokraté.
Ondřej Dostál byl loni serverem EUobserver uveden jako jeden z dvaceti nejvíce proruských europoslanců 10. volebního období EP (2024 až 2025).