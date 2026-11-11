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Jméno europoslance Zdechovského zneužila čínská propaganda. Jiní politici Pekingu nadbíhají

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Dennívýzva
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Čínský státní televizní kanál uvedl jméno europoslance Tomáše Zdechovského pod rozhovorem, který médiu ve skutečnosti poskytl jiný český europoslanec Ondřej Dostál. Zdechovský chce nyní od Číňanů omluvu a vysvětlení. Tomáš Zdechovský byl zřetelně rozčílen: „Čínská státní propaganda zneužívá moje jméno k šíření lží! A tohle si rozhodně nenechám líbit!“ napsal v úterý na síti X.
profimedia-1004254695

profimedia-1004254695

Zdroj: Tomáš Zdechovský. Foto: TASR / Profimedia
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 11.11.2026 10:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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