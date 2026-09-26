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Okamurův blacklist. Do Sněmovny už nemůže i Fridrichová

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Dennívýzva
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Cirkus Sněmovna. I takto by se v současné době dala přejmenovat jedna z nejdůležitějších institucí našeho státu. Ovládá ji totiž populismus, nechutná komunikace, zastrašování a snaha vyhnat nepohodlné novináře. Tomio Okamura se skutečně činí. Tento lidumil spolu s dalšími poslanci vyhnal ze Sněmovny nejen novináře Lukáše Valáška, ale také Noru Fridrichovou. Ta se přidává na blacklist. Až do října si tato novinářka s politiky v Poslanecké sněmovně nepopovídá. Proč? Protože by mohla zjistit něco, co nám říct nechtějí a mohlo by je to kompromitovat.
Tomio Okamura

Tomio Okamura

Zdroj: Poslanecká sněmovna
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

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