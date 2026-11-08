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Hlasování o Alej roku začalo. Plzeňský kraj jich reprezentuje pět

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Odstartovalo hlasování o Alej roku. Do finále šestnáctého ročníku ankety se dostalo hned pět alejí z Plzeňského kraje. Lidé mohou hlasovat pro aleje z Plzně, Tachova, Rokycan, Mýta a z cesty mezi Křimicemi a Radčicemi. Hlasování běží až do 27. ledna.
Hlasování o Alej roku začalo. Plzeňský kraj jich reprezentuje pět

Hlasování o Alej roku začalo. Plzeňský kraj jich reprezentuje pět

Zdroj: Alej roku/Ivan Ďurovič
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 08.11.2026 10:54

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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