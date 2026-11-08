Stáleplodící maliny sestříhané u země vyženou příští rok silné výhony. Kdo nechá staré pruty, sklidí drobné a kyselé plody

Začátkem listopadu visí na maliníku poslední scvrklé bobule, které spálil první mrazík, a listy se pod nohama mění v hnědý koberec. Právě teď přichází chvíle, kdy se rozhoduje o příští úrodě. Jakmile porost opadá a usne, vezměte nůžky a odstraňte všechny pruty těsně nad zemí. Bez pahýlů a bez lítosti. Odřezky i spadané listí odkliďte a záhon přikryjte vrstvou mulče. Na jaře z kořenů vyrazí nové výhony a ještě týž rok ponesou plody. Celý postup ale skrývá jedno rozhodnutí, které stojí za to udělat vědomě: jestli chcete jednu silnou podzimní sklizeň, nebo delší sezonu za cenu hustšího porostu.
Proč řez u země stáleplodícím malinám prospívá: síla je v kořenech
Maliník má zvláštní stavbu. Kořeny a korunka vydrží mnoho let, nadzemní pruty však žijí jen dva roky. U letních odrůd první rok rostou a teprve druhý rok plodí. Stáleplodící maliny, které odborníci označují jako remontantní, tento cyklus zkracují a květy zakládají už na výhonech aktuální sezony. Podle
University of Minnesota Extension vyrážejí po řezu nové pruty na jaře z báze rostliny a z kořenových pupenů. V pozdním létě pak na jejich špičkách dozrává hlavní úroda.
Starý prut tedy pro podzimní sklizeň nepotřebujete. Když ho necháte, spíš překáží. Porost se zahušťuje, uvnitř chybí světlo, vzduch se nehýbe a jednotlivé výhony spolu soupeří o vodu i živiny. Výsledek zná každý, kdo maliník pár let nechal růst bez zásahu: bobule se zmenšují, dozrávají nerovnoměrně a ztrácejí sladkost. Cornellova příručka pro pěstitele ovoce přímo uvádí, že pravidelný roční řez zlepšuje růst, výnos, velikost, kvalitu i sladkost plodů. Oregonská státní univerzita k tomu dodává, že při přetížení rostliny násadou bývají bobule menší. Čistý řez u země proto funguje jako restart. Rostlina nemusí živit vyčerpané dřevo a veškerou energii nasměruje do mladých, silných prutů.
Kdy stříhat stáleplodící maliny: listopad 2026, nebo únor 2027
Odborné zdroje se v jedné věci shodují: rozhodující je vegetační klid, kalendář až druhý. Hned po poslední misce malin s nůžkami nespěchejte. University of Wisconsin Extension v
příručce k podzimním malinám vysvětluje, že na podzim se sacharidy přesouvají z prutů do kořenů. Kdo zasáhne předčasně, okrade rostlinu o zásoby, ze kterých bude na jaře čerpat. Dokud listy zůstávají zelené a aktivní, práce ještě pokračuje uvnitř rostliny.
V českých podmínkách z toho vychází zhruba tento harmonogram:
Nížiny a teplejší oblasti: přelom října a listopadu až první polovina listopadu 2026, jakmile skončí sklizeň a opadá většina listů. Vyšší a podhorské polohy: spíše dříve, obvykle po prvních mrazících, které urychlí opad. Záložní termín: únor až začátek března 2027, vždy před rašením nových výhonů.
Britská Královská zahradnická společnost RHS dokonce považuje únor za standardní termín a prosinec připouští tehdy, když je maliník bez listí a v klidu. Podzimní řez má ovšem praktickou výhodu: záhon půjde do zimy uklizený a choroby přijdou o úkryt. Kdo listopad nestihne, nic nezkazí a počká na předjaří. Jen pozor na dva extrémy. Za holomrazu jsou pruty namrzlé, křehké a trhají se. A jakmile se na jaře u země objeví první zelené špičky, je na řez pozdě, protože rostlina už posílá zásoby do pupenů.
Řez u země krok za krokem: nízko, čistě a bez pahýlů
„U země“ znamená doslova těsně nad povrchem půdy. Wisconsinská univerzita doporučuje stříhat co nejníže, protože z vyšších pahýlů raší slabé boční výhonky a pahýly navíc otevírají cestu chorobám. Marylandská univerzita připojuje další důvod: odumřelé zbytky trčící ze země mohou hostit původce rakoviny prutů.
Samotný postup zvládnete za odpoledne:
Připravte nářadí. Na slabší pruty stačí ostré zahradnické nůžky, na silné a zdřevnatělé sáhněte po pákových. Tupé čepele pletivo mačkají a rány se pomaleji hojí. Nástroje vyčistěte a vydezinfikujte. Iowská státní univerzita radí nejprve odstranit hlínu a mízu, potom čepele otřít neředěným 70% lihem, případně namočit do 10% roztoku chlornanového bělidla. U nemocných rostlin dezinfikujte mezi jednotlivými keři, ideálně mezi každým řezem. Stříhejte všechno a nízko. U systému jedné sklizně padnou všechny pruty, staré i letošní. Vyhrabejte záhon. Odřezky, listí a zbytky plodů posbírejte do posledního kousku. Nemocný materiál zlikvidujte mimo kompost. Běžná domácí hromada nemívá dost vysokou teplotu, aby zárodky chorob spolehlivě zničila.
Úklid má stejnou váhu jako stříhání samotné. Plíseň šedá, kterou zahrádkáři znají jako šedé chmýří na hnijících bobulích, přezimuje podle programu UC IPM Kalifornské univerzity na napadených prutech a v listech ležících na zemi. Michiganská státní univerzita upozorňuje, že nejhůř řádí v hustých, uzavřených porostech, hlavně na spodních partiích výhonů. Každý pahýl a každá hromádka listí, která zůstane pod keřem, tak může na jaře nakazit mladé pruty.
Zdroj fotografie: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Mulč chrání mělké kořeny, ale korunky musí dýchat
Maliník koření mělce a holá půda mu v zimě nesvědčí. Střídání mrazu a oblevy, vysychání i eroze kořenový systém oslabují. Organický mulč tyto výkyvy tlumí, udrží vláhu a postupně obohatí půdu o humus.
Vhodný materiál najdete většinou přímo na zahradě:
Materiál Doporučená vrstva Poznámka Vyzrálý kompost, listovka 5 až 7 cm Jemný, rychle se rozkládá Posekaná tráva 3 až 5 cm Tenčí vrstva, bez semen plevelů Štěpka, kůra 7 až 10 cm Vydrží dlouho, vhodná i mezi řádky Sláma až 10 cm Hodí se na propustné půdy
RHS doporučuje u malin vrstvu 5 až 7,5 cm, americké univerzity se pohybují zhruba v rozpětí 5 až 10 cm podle hrubosti materiálu. Hrubší a vzdušnější přikrývka snese silnější vrstvu, jemný kompost tenčí.
Jedno pravidlo platí pro všechny materiály: korunky a místa, odkud na jaře vyrazí nové pruty, nezasypávejte. Nechte kolem nich pár centimetrů volného prostoru, jinak hrozí hniloba a mladé výhony se hůř prodírají na světlo. Ze stejného důvodu se nehodí plastové mulčovací textilie. Univerzita v Maine upozorňuje, že mohou rašení nových prutů z kořenů zabránit.
Jedna silná sklizeň, nebo dvě menší: volba, která padne už při řezu
Radikální řez u země vede k jedné, zato vydatné podzimní úrodě. Existuje ovšem i druhá cesta, které se říká dvojí sklizeň. Na jaře nevystříháte všechno a ponecháte část přezimovaných prutů. Ty v létě přinesou menší úrodu na spodní části, zatímco nové výhony plodí na podzim.
Podle RHS se v únoru ponechá 6 až 8 nejsilnějších výhonů na metr řádku a zkrátí se jen jejich horní, už odplozená část. Po letní sklizni se tyto pruty vyříznou u země. Washingtonská státní univerzita však upozorňuje, že dvojí plodnost může podzimní výnos snížit, protože staré a nové pruty spolu soupeří.
Jedna sklizeň Dvojí sklizeň Řez Všechny pruty u země Ponechat 6 až 8 prutů na metr Pracnost Nízká Vyšší, dva zásahy ročně Porost Vzdušný, zdravější Hustší, horší proudění vzduchu Úroda Silná na podzim Menší v létě, slabší podzim
Podle nás se pro většinu domácích zahrad vyplatí jednodušší varianta. Méně práce, méně chorob a plody soustředěné do jednoho bohatého období. Dvojí sklizeň dává smysl u silných, dobře založených rostlin a u zahrádkářů, kterým nevadí složitější péče.
Nejdřív si ovšem ověřte, jakou odrůdu vlastně pěstujete. Pokud keř rodí v červnu a červenci na hnědých přezimovaných prutech, máte letní typ a radikální řez by vás připravil o příští úrodu. Stáleplodící maliny plodí od srpna do mrazů na špičkách letošních výhonů. V Česku jde nejčastěji o Polku, Heritage, Autumn Bliss nebo žlutoplodou Fallgold. Polku popisuje
VŠÚO Holovousy jako mrazuvzdornou odrůdu s velkými pevnými plody, které zrají od srpna do zámrazu. Kdo si typem jistý není, může jednu sezonu označovat plodící pruty barevným provázkem a teprve potom stříhat.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková