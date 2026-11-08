Lipavský vpálil Macinkovi: Z vašich šovinistických keců jsem znechucenej

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Lipavský vpálil Macinkovi: Z vašich šovinistických keců jsem znechucenejPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Ministr zahraničí Petr Macinka se v nedělní diskusi pustil do ženského hokeje způsobem, který…
Jan Lipavský v televizní debatě, ZDROJ: CNN Prima News/ se souhlasem
Doba čtení 4 min
Článek byl publikován 08.11.2026 11:56
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Web přináší pestrý mix článků z oblasti politiky, společnosti, bezpečnosti i aktuálních událostí doma i ve světě. Nejde jen o krátké zprávy, ale i o texty, které dávají tématům širší souvislosti a prostor pro hlubší pohled.Obsah kombinuje rychlé přehledy s publicistickými články a komentáři....Všechny články tohoto autora →
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