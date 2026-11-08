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Cadillac dělá chybu: Herta do F1 nepatří, myslí si Schumacher

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Během víkendu na Interlagosu Colton Herta splnil důležitou podmínku, čímž si otevřel dveře do F1. V pátek získal poslední bod potřebný k superlicenci, a nic mu tak nebrání v tom, aby od příští sezony nahradil Valtteriho Bottase.
Cadillac dělá chybu: Herta do F1 nepatří, myslí si Schumacher

Cadillac dělá chybu: Herta do F1 nepatří, myslí si Schumacher

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 08.11.2026 11:43

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