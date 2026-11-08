Doksanský udělal z Rakušana mediálního magnáta a z umělců příživníky. Na Kaisera zapomněl

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Denis Doksanský opět zabodoval v oboru politické užitečnosti.
Poslanec hnutí ANO Denis Doksanský, ZDROJ: Česká televize/se souhlasem
Doba čtení 3 min
Článek byl publikován 08.11.2026 11:04
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Web přináší pestrý mix článků z oblasti politiky, společnosti, bezpečnosti i aktuálních událostí doma i ve světě. Nejde jen o krátké zprávy, ale i o texty, které dávají tématům širší souvislosti a prostor pro hlubší pohled.Obsah kombinuje rychlé přehledy s publicistickými články a komentáři....Všechny články tohoto autora →
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