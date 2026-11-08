Postavili dům ze 700 starých pneumatik a výsledek překvapil i v kruté zimě: V horách mají uvnitř až 27 stupňů

Staré pneumatiky, solární panely a voda ze sněhu. Podívejte se, jak funguje neobvyklý soběstačný dům vysoko v horách.
Na první pohled by člověk možná nepoznal, že jde o dům, ve kterém se dá pohodlně přečkat i pořádně mrazivá zima. Jeho stěny totiž tvoří stovky starých pneumatik naplněných zeminou a část stavby je zapuštěná do okolního terénu. Takové neobvyklé bydlení si
vybudovali Zak Shechter a Eliz Schiffman vysoko v horách amerického Colorada. Jejich domov stojí v nadmořské výšce přes 3 400 metrů, kde sníh vydrží celé měsíce a teploty klesají hluboko pod nulu. Přesto v něm může být za příznivých podmínek až 27 stupňů. Staré pneumatiky proměnili v masivní stěny
Místo klasických cihel nebo běžné dřevostavby zvolil pár takzvaný Earthship. Jde o typ domu, který má co nejvíce využívat přírodní zdroje a fungovat s minimální závislostí na běžných dodávkách elektřiny či vody. Obytná plocha stavby je přibližně 65 metrů čtverečních a při její výstavbě
našlo využití dřevo, sklo, zemina i materiály, které by jinak mohly skončit na skládce. Největší pozornost přitom přitahuje zhruba 700 použitých pneumatik. Ty majitelé postupně plnili zeminou a důkladně udusávali, až vznikly velmi těžké stavební bloky. Z nich následně vytvořili stěny, které pomáhají udržovat uvnitř stabilnější teplotu.
Důležitou roli hraje také samotné umístění domu. Část stavby je zapuštěná do země, která pomáhá omezovat prudké výkyvy teplot a chrání interiér před nepříznivým počasím. Přední strana je naopak obrácená ke slunci a tvoří ji velké prosklené plochy. Díky nim se dovnitř dostává sluneční energie, kterou
masivní stěny postupně ukládají a později uvolňují zpět do místností. Za vhodných podmínek může teplota v interiéru v zimě vystoupat až na 27 °C. Nejde však o hodnotu, kterou by dům udržoval nepřetržitě bez ohledu na počasí. Záleží především na množství slunečního svitu a dalších okolnostech. I když majitelé delší dobu nejsou doma a aktivně netopí, má uvnitř podle dostupných informací webu Kurir zůstávat přibližně 13 °C. Když je potřeba přitopit, mohou využít také kamna na dřevo.
Otec musel po rozvodu žít se svými dvěma dětmi v autě. Po sdílení na sociálních sítích ho potkala vlna solidarity
Soběstačnost domu se netýká pouze vytápění. Majitelé si museli poradit také s vodou, protože v odlehlé horské oblasti není běžné zásobování samozřejmostí. Využívají proto dešťovou vodu a tající sníh, které zachytávají a ukládají do dvou podzemních nádrží. Jejich společná kapacita dosahuje přibližně 9 000 litrů.
Zajímavé je také opakované využívání části vody z domácnosti. Takzvaná šedá voda ze sprchy, umyvadel nebo pračky po filtraci slouží k zalévání rostlin ve vnitřním skleníku. Ten zároveň pomáhá využívat sluneční teplo a umožňuje pěstovat rostliny přímo v domě.
VIDEO
Dům se obejde také bez klasické elektrické přípojky. Na střeše má šest solárních panelů, které vyrábějí elektřinu a dobíjejí baterie. Když několik dní nesvítí slunce nebo spotřeba překročí možnosti systému,
mohou majitelé zapnout malý záložní generátor. Takové bydlení ale vyžaduje trochu jiný přístup než život v běžném domě. Je nutné přemýšlet nad spotřebou energie, hospodařit s vodou a počítat s tím, že ne všechno lze používat bez omezení. Odměnou je naopak větší nezávislost. Na SvětěKreativity.cz jsme psali o zásadních změnách v prodejnách Kaufland.
Zdroj: Autorský text redakce SvětKreativity.cz na základě veřejně dostupných informací z webu
Blic, Kurir, YouTube Earthship Biotecture
Článek
Partneři si postavili dům ze 700 starých pneumatik: I během nejkrutějších mrazů je uvnitř 27 °C pochází z webu Světkreativity.