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Postavili dům ze 700 starých pneumatik a výsledek překvapil i v kruté zimě: V horách mají uvnitř až 27 stupňů

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Staré pneumatiky, solární panely a voda ze sněhu. Podívejte se, jak funguje neobvyklý soběstačný dům vysoko v horách.
Pneumatiky poskládané na sobě

Pneumatiky poskládané na sobě

Zdroj: Foto: Jan Dalecký / SvětKreativity.cz, Pneumatiky poskládané na sobě (Ilustrační foto)
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 08.11.2026 11:00

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