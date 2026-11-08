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Dívka se při skautské bojové hře ztratila v lese, policisté ji rychle našli

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Dennívýzva
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Netradiční případ řešili policisté na Jihlavsku v pátek 6. listopadu po šesté hodině večerní. Volala jim dívka, která se ztratila při skautské bojové hře a následně se jí vybil mobilní telefon.
Dívka se při skautské bojové hře ztratila v lese, policisté ji rychle našli

Dívka se při skautské bojové hře ztratila v lese, policisté ji rychle našli

Zdroj: Policie ČR
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 08.11.2026 11:03

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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