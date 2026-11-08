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ČEZ od ledna zdraží. Kolik domácnost připlatí, samotná měsíční záloha neprozradí

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Zákazníky ČEZ s nefixovanou cenou na dobu neurčitou čeká od 1. ledna 2027 dražší elektřina i plyn. U běžné sazby D02d se cena silové elektřiny zvyšuje o 330 korun za megawatthodinu včetně DPH, u plynu o 180 korun. Dopad na jednotlivé domácnosti ale nelze určit jen podle toho, kolik nyní posílají na zálohách. Rozhodující je spotřeba a konkrétní smlouva.
Ilustrační fotografie domácího vytápění. Nezobrazuje měření spotřeby ani konkrétní tarif.

Ilustrační fotografie domácího vytápění. Nezobrazuje měření spotřeby ani konkrétní tarif.

Zdroj: Magnific (Freepik)
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 08.11.2026 12:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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