ČEZ od ledna zdraží. Kolik domácnost připlatí, samotná měsíční záloha neprozradí

Podle přehledu společnosti Kalkulátor.cz ze 4. listopadu se změna týká přibližně 1,6 milionu zákazníků. U elektřiny uvádí posun z 3 860 na 4 190 korun za megawatthodinu, u plynu z 1 560 na 1 740 korun. Stejné ceny elektřiny popsaly také Seznam Zprávy s odkazem na nové ceníky ČEZ. Nejde však o oznámení, že všem klientům firmy vzroste celá roční faktura o stejnou částku nebo stejné procento.
Zdražení obchodní ceny je třeba odlišit od regulovaných plateb a od daní. Jak vysvětluje Energetický regulační úřad, obchodní část stanovuje dodavatel, zatímco regulovanou určuje úřad. Případná změna jedné složky proto sama nepopisuje konečný účet. U domácnosti navíc záleží na tom, zda nakupuje nefixovaný produkt, nebo má pro příslušné období dohodnutou pevnou cenu.
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Tisíc korun navíc je výpočet za konkrétní spotřebu
Při ročním odběru tří megawatthodin elektřiny vychází samotný rozdíl v uvedené obchodní ceně na 990 korun. Výpočet tvoří tři megawatthodiny násobené zdražením o 330 korun. U plynu se spotřebou dvacet megawatthodin znamená zvýšení o 180 korun rozdíl 3 600 korun ročně. V obou případech jde o srovnání stejného množství energie, nikoli o předpověď skutečného odběru v příští sezoně.
Tyto částky také nepředstavují kompletní změnu všech nákladů. Nezahrnují další případné posuny regulovaných složek či stálých plateb. Zákazník s jiným produktem, jinou sazbou nebo odlišnou spotřebou může získat jiný výsledek. Zvlášť u domácnosti vytápěné plynem nelze dopředu zaměnit spotřebu z posledního vyúčtování za jistotu, že v dalším období odebere přesně stejné množství.
Právě proto nefunguje opačný postup, při němž se z měsíční zálohy odhaduje přesný nárůst roční ceny. Záloha je průběžná platba, která se později vyúčtuje. Nemusí přesně odpovídat skutečným nákladům ani nyní. Rozdíl mezi posílanou částkou a konečnou spotřebou podrobněji vysvětluje článek o nastavení záloh a přeplatcích za energie.
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Tabulka podle zálohy není individuálním vyúčtováním
Kalkulátor.cz k oznámenému zdražení připojil orientační srovnání domácností rozdělených podle výše měsíčních plateb. Sám přitom uvádí, že záloha neurčuje skutečnou spotřebu ani konečný účet. Pro elektřinu pracuje s konkrétním nastavením distribuční sazby D02d, jističem 3 × 25 A a distribučním územím ČEZ. U plynu vychází z území GasNet. Nejde tedy o univerzální výsledek pro každého odběratele se stejnou zálohou.
Uvedené předpoklady mají praktický význam. Dvě domácnosti mohou měsíčně odesílat podobnou částku, ale mít odlišný odběr i cenu. Z pouhého součtu dvanácti záloh proto nelze poznat, jak velký podíl tvoří energie a jak velký ostatní platby. Srovnání založené na takovém součtu může být prvním vodítkem, nenahrazuje však kontrolu poslední faktury a nového ceníku pro dané odběrné místo.
Obezřetně je nutné číst také nabídky možné úspory při změně produktu. Výsledek závisí na konkrétní konkurenční nabídce, době závazku a podmínkách fixace. Komerční srovnávač může porovnání připravit, jeho příslib úspory ale není automatickým nárokem zákazníka. Aby mělo srovnání význam, musí vedle ceny za megawatthodinu zahrnout i další účtované položky a stejné předpokládané množství odebrané energie.
Oznámení zdražení má vlastní pravidla
Energetický regulační úřad uvádí, že jednostranné zvýšení obchodní ceny musí umožňovat smlouva. Dodavatel je má oznámit adresně a prokazatelně nejméně třicet dní předem; samotná informace na jeho webu nestačí. Při řádně oznámené změně může nesouhlasící spotřebitel smlouvu vypovědět nejpozději desátý den před novou cenou. Samotná změna regulovaných plateb takové právo nezakládá. U dynamických produktů se uplatňuje odlišný mechanismus.
Rozhodnutí o odchodu proto začíná přečtením konkrétního oznámení a smlouvy. Pevná cena a sjednaná délka závazku přitom nejsou totéž. Před podpisem jiné nabídky je potřeba znát zejména dobu, po kterou cena skutečně platí. Pro lidi, kteří si s dokumenty nevědí rady, může pomoci také postup popsaný v článku o kontrole energetického tarifu a změně dodavatele.
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Další zdražování zůstává očekáváním
Seznam Zprávy současně informovaly o návrhu regulovaných cen pro příští rok. Návrh však není konečným rozhodnutím. ERÚ stanovuje příslušné platby do konce listopadu, takže při nynějším porovnávání nelze zaměnit probíhající přípravu za již definitivní podobu všech složek lednového účtu.
Lukáš Kaňok, vedoucí sekce Energo společnosti Kalkulátor.cz, očekává tlak na ceny také u ostatních dodavatelů. Argumentuje tím, že firmy nakupují dopředu a dražší nákupy se mohou do ceníků promítat postupně. Jeho vyjádření je ale hodnocením možného vývoje, nikoli oznámením nového ceníku všech energetických společností. Nelze z něj určit datum ani velikost dalšího zdražení během příštího roku.
Pro porovnání dostupných produktů nabízí vlastní srovnávač také ERÚ. Změna dodavatele je bezplatná, zákazník však musí respektovat svůj dosavadní závazek; při předčasném odchodu může vzniknout smluvní pokuta. Úřad proto doporučuje prověřit smluvní podmínky. K přípravě srovnání poslouží skutečná spotřeba z vyúčtování, současný ceník a přesné datum, kdy může začít nový produkt.
Tisková zpráva Kalkulátor.cz, eru.gov.cz, seznamzpravy.cz