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Foto: Víkend plný nehod. Na silnicích poprvé udeřila námraza

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Hasiči varují řidiče před možnou námrazou, kvůli které se o víkendu potýkají se zvýšeným počtem dopravních nehod.
Dopravní nehody v Královéhradeckém kraji související s víkendovou námrazou na silnicích. Foto: HZS Královéhradeckého kraje

Dopravní nehody v Královéhradeckém kraji související s víkendovou námrazou na silnicích. Foto: HZS Královéhradeckého kraje

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 08.11.2026 12:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ČR nehody

ČRnehody.cz přináší informace o tom, kde se aktuálně staly dopravní nehody a kde jsou na silnicích dopravní omezení. Pomáháme tak řidičům, aby se nedostali do zbytečných dopravních kolon. Informace o nehodách také přispívají k prevenci a bezpečnosti na silnicích.

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