Vraňanské řezy jsou poctivým vrstveným moučníkem s bohatou smetanovou náplní z Mascarpone

O
vraňanských jsem poprvé slyšela od kamarádky. Kupovala si je roky v cukrárně ve řezech Vraňanech a pak doma zkoušela vypátrat recept, který by se jim aspoň trochu blížil. Prošla staré sešity po rodině, několik receptářů, samozřejmě i internet, ale nic úplně nesedělo. Nakonec si poskládala vlastní verzi. Jednou mi ji donesla napsanou na obyčejném papírku. Od té doby ji vytahuju hlavně v sezoně , když se na trhu objeví ty první opravdu voňavé. A pokaždé si říkám, že jsem je měla začít dělat mnohem dřív. jahod
Celé řezy stojí na celkem jednoduché, ale výborně poskládané kombinaci:
křehkém základu z , pevnějším BeBe sušenek pudinkovém krému s a lehkém smetanovém krému navrchu. Přidají se čerstvé jahody a červené dortové želé, které vrstvu ovoce podrží na místě. Na talíři vypadají skoro jako mascarpone a pravou vanilkou zákusek z cukrárny, přitom na nich není nic záludného. Pokud jste někdy uvařili pudink, zvládnete i tenhle recept. U nás doma mizí většinou tak rychle, že fotku řeším až ve chvíli, kdy už je pozdě.
Můj tip: Uvařený pudink zakryjte potravinářskou fólií hned, dokud je horký, a položte ji přímo na povrch krému. Ne jen přes hrnec. Tím se nevytvoří tvrdší škraloup, který by se pak v krému rozpadal na hrudky. A ještě jedna věc: pudink i máslo musí mít před šleháním podobnou pokojovou teplotu. Když je jedno studené a druhé teplejší, krém se snadno srazí a jeho zachraňování už není zrovna odpočinková práce. Recept na vraňanské jahodové řezy s vanilkovým pudinkovým krémem
Celková délka přípravy: přibližně 4 hodiny (ideálně den předem) Ingredience k přípravě Pudinkový krém 500 ml plnotučného mléka 2 sáčky vanilkového pudinkového prášku (s pravou vanilkou) 25 až 40 g cukru krupice (podle chuti) 70 g změklého másla 90 g mascarpone semínka z ½ vanilkového lusku Smetanový krém 250 ml smetany ke šlehání (30 % a více) 250 g mascarpone 75 g cukru moučka semínka z ½ vanilkového lusku Dortové želé 245 ml vody 5 ml jahodového sirupu 2 rovné polévkové lžíce cukru krupice 1 sáček červeného dortového želé Základ a zdobení BeBe sušenky (množství podle velikosti formy, přibližně 1 až 2 balení) čerstvé jahody (asi 400 až 500 g) jahodový džem (na potření sušenek) Postup přípravy vraňanských řezů s jahodami
1. Začněte
pudinkovým krémem. Z 500 ml mléka odlijte menší část do hrnku a rozmíchejte v ní oba sáčky pudinkového prášku spolu s cukrem. Zbytek mléka přiveďte k varu. Potom do něj za stálého míchání nalijte připravenou pudinkovou směs a vařte ještě 1 až 2 minuty, dokud zřetelně nezhoustne. Vmíchejte semínka z vanilkového lusku a hrnec stáhněte z plotny.
2. Horký pudink přikryjte
potravinářskou fólií, kterou položte přímo na hladinu krému. Nestačí ji natáhnout přes okraj hrnce, tam by se škraloup stejně vytvořil. Pudink nechte zchladnout na pokojovou teplotu a potom ho uložte alespoň na 1 až 2 hodiny do lednice.
3. Vychlazený pudink vyšlehejte se
70 g změklého másla do hladkého, trochu lesklejšího krému. Máslo i pudink mají mít stejnou teplotu, jinak se směs může srazit. Nakonec přidejte mascarpone a krátce prošlehejte. Stačí jen tolik, aby krém zůstal pevný a přitom nepůsobil zbytečně těžce. Foto: Cooky.cz, Vraňanské řezy: Vrstvený moučník s křehkým těstem a smetanovým krémem, který se peče na celý plech a zmizí ještě téhož dne
4. Připravte si formu, nejlépe přibližně 20 × 30 cm, a její dno vyskládejte
BeBe sušenkami těsně vedle sebe. Sušenky potřete tenkou vrstvou jahodového džemu. Vypadá to jako drobnost, ale základ díky tomu lépe drží a zespodu se přidá i lehká ovocná kyselost.
5. Na sušenkový základ rozetřete celý
pudinkový krém. Povrch uhlaďte stěrkou a formu dejte asi na 30 minut do lednice. Krém mezitím zpevní a sušenky začnou měknout. Teď připravte smetanový krém
6. Vychlazenou smetanu, mascarpone, moučkový cukr a semínka z druhé poloviny vanilkového lusku šlehejte elektrickým mixérem, až vznikne pevný krém. Nepřešlehejte ho. Ve chvíli, kdy drží tvar a nestéká, je hotovo.
7. Smetanový krém rozetřete na ztuhlý pudinkový základ. Povrch znovu uhlaďte a formu vraťte asi na 20 minut do lednice.
Obrácený jablečný koláč se šlehačkovým krémem a čokoládou. Jemný moučník, který se skvěle hodí ke kávě
8. Jahody omyjte, dobře osušte a zbavte stopek. Podle velikosti je nakrájejte na plátky, půlky, případně menší plody nechte celé. Rozložte je na smetanový krém co nejhustěji. Pod želé pak vypadají lépe a v každém řezu bude dost ovoce.
Připravte dortové želé
9. Do hrnce nalijte vodu, přidejte jahodový sirup, cukr a obsah sáčku červeného dortového želé. Za stálého míchání přiveďte směs k varu a vařte přesně 1 minutu. Potom nechte želé asi 5 minut chladnout. Neodkládejte ho ale příliš dlouho, začne tuhnout dřív, než ho stihnete nalít na jahody.
10. Vlažné želé nalévejte na jahody opatrně, nejlépe lžící, aby se ovoce neposunulo a vrstva se nerozbila. Začněte uprostřed a postupujte ke krajům. Formu dejte do lednice nejméně na 3 hodiny, ideálně přes noc.
11. Před krájením ponořte nůž na chvíli do horké vody a pak ho otřete. Řezy se budou krájet čistěji a vrstvy se nebudou tolik mačkat. Podávejte je dobře vychlazené, přímo z lednice. Jeden kousek má přibližně 290 kcal.
Tipy redakce: Výběr jahod: Vybírejte jahody, které opravdu voní. Zralé ovoce je v tomhle dezertu znát hned, zatímco nevýrazné skleníkové jahody se v krému snadno ztratí. Velké kusy překrojte na půlky nebo plátky, aby je želé dobře zakrylo. Záměna sušenek: BeBe sušenky lze nahradit piškoty nebo celozrnnými sušenkami podobné velikosti. Piškoty nasáknou víc vlhkosti z džemu, takže základ bude měkčí. Pokud chcete pevnější, lehce křupavější dno, zůstaňte raději u sušenek. Sražený krém: Pokud se pudinkový krém při šlehání s máslem začne dělit na drobné hrudky, postavte misku na pár sekund nad hrnec s teplou vodou a pomalu míchejte. Jemné zahřátí často stačí, aby se krém znovu spojil. Variace s jiným ovocem: Místo jahod můžete použít maliny, borůvky nebo směs červeného ovoce. Červené dortové želé sluší i tmavším plodům a řezu nechá výraznou barvu.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline