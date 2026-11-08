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Vraňanské řezy jsou poctivým vrstveným moučníkem s bohatou smetanovou náplní z Mascarpone

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Vraňanské řezy jsou jahodový dezert na BeBe sušenkách s vrstvou pudinkového krému, šlehačkového mascarpone a čerstvých jahod zalitých červeným želé. Recept, který si zamilujete na první sousto.
Fotografie k Vraňanským řezům

Fotografie k Vraňanským řezům

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Vraňanské řezy: Vrstvený moučník s křehkým těstem a smetanovým krémem, který se peče na celý plech a zmizí ještě téhož dne
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 08.11.2026 11:32

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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