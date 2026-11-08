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Trápí vás podzimní chmury? Vyzkoušejte aktivity, které prospívají duševní pohodě

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Změna času, sychravé počasí a čím dál méně slunečního svitu mohou negativně ovlivňovat naši náladu. Můžeme se cítit unavenější, bez energie a někdy také podrážděnější. Právě teď bychom proto měli věnovat větší pozornost aktivitám, které podporují naši psychickou pohodu.
Trápí vás podzimní chmury? Vyzkoušejte aktivity, které prospívají duševní pohodě

Trápí vás podzimní chmury? Vyzkoušejte aktivity, které prospívají duševní pohodě

Zdroj: Petr Víšek
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 08.11.2026 11:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

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