Trápí vás podzimní chmury? Vyzkoušejte aktivity, které prospívají duševní pohodě

Tančete. Nemusíte nutně navštěvovat kurzy nebo chodit do klubu. Můžete si doma pustit oblíbené písničky a tančit si, jak se vám zlíbí. Pohyb obecně prospívá nejen fyzickému, ale také duševnímu zdraví. Tanec navíc spojuje pohyb s hudbou a radostí, což může pozitivně ovlivnit naši náladu.
Tvůrčí činnosti dávají průchod emocím
Malujte, pište nebo si zpívejte. Jen tak pro radost. Nemusíte být Picasso, Patrik Hartl ani Zlatý slavík. Jde především o čas, který věnujete sami sobě. Při tvůrčích činnostech zapojujeme vlastní kreativitu a můžeme dát volný průchod emocím, které v sobě jinak zadržujeme. Zpívání navíc přirozeně pracuje s dechem a může přispívat k uvolnění a zklidnění.
Vezměte sami sebe na rande. Být sami se sebou a věnovat si čas na něco, co máme rádi, pomáhá budovat pozitivní vztah k sobě samým. Chcete jít na film, na který s vámi nemá kdo jít? Jděte sami a užijte si ho. Chcete navštívit novou restauraci ve svém okolí, ale všichni kolem jsou zaneprázdnění? Nevadí. Vyzkoušejte ji sami a vychutnejte si jídlo třeba ve společnosti knihy.
Buďte chvíli v přítomnosti
Při procházce zkuste být přítomní a nemyslet na minulost ani na to, co vás čeká zítra, pozítří nebo příští týden. Všímejte si přírody nebo architektury ve městě. Schopnost soustředit se na přítomný okamžik nám může pomoci lépe zvládat každodenní stres.
Každý den si přečtěte alespoň jednu stránku knihy. Je jedno, jestli sáhnete po detektivce, společenském románu nebo fantasy literatuře. Čtení nám nabízí příležitost zpomalit, odpoutat se od každodenních starostí a ponořit se do jiného příběhu. Zároveň rozvíjí představivost i slovní zásobu. Nemusíte přečíst celou kapitolu. I několik minut věnovaných oblíbené knize může být příjemným každodenním rituálem.
Zpříjemněte si každodenní činnosti hudbou
Při vaření nebo uklízení si pouštějte oblíbené písně. Hudba dokáže ovlivňovat naši náladu a známé melodie v nás mohou vyvolávat příjemné vzpomínky. Zpříjemněte si tak i činnosti, do kterých se vám běžně příliš nechce. Někdy stačí oblíbená písnička, abychom se na chvíli odpoutali od každodenního stresu z práce, povinností i informačního zahlcení.
Věnujte pozornost svému dechu. Alespoň jednou denně se na chvíli zastavte a uvědomte si, jak dýcháte. Zkuste několik pomalých, klidných nádechů a výdechů. Vědomá práce s dechem může pomoci při zklidnění a zvládání napětí. Můžete ji vyzkoušet prakticky kdykoliv a kdekoliv – během pauzy v práci, v autobuse nebo večer před spaním.
Nezapomínejte se chválit
Každý den se za něco pochvalte. Nemusíte se plácat po ramenou jen po úspěšném dni v práci nebo když se vám podaří něco velkolepého. Ve chvílích, kdy se cítíme unavení, se můžeme pochválit i za to, že jsme ráno vstali hned na první zazvonění budíku nebo připravili večeři, na které jsme si pochutnali. Každá maličkost se počítá. Učit se oceňovat i drobné každodenní úspěchy nám pomáhá dívat se na sebe laskavěji.
Pomoci může i pobyt ve vodě
Choďte plavat. Pobyt ve vodě, ať už jde o rekreační plavání, kondiční plavání nebo vodní aerobik, může mít pozitivní vliv na duševní pohodu. Potvrzuje to například přehledová studie Morgana Jacksona a jeho kolegů z roku 2022, publikovaná v odborném časopise Complementary Therapies in Medicine. Autoři analyzovali 23 výzkumů zabývajících se souvislostí mezi vodními aktivitami a duševním zdravím. Sledovali mimo jiné depresivní a úzkostné příznaky, náladu a psychickou pohodu. Výsledky naznačují, že pohyb ve vodě může být přínosnou součástí péče o duševní zdraví.
Denní světlo a čerstvý vzduch potřebujeme celoročně
Využívejte denní světlo a choďte ven. I když je zataženo, zkuste každý den vyrazit alespoň na krátkou procházku. Přirozené denní světlo a pravidelný pohyb patří mezi doporučované způsoby, jak podpořit psychickou pohodu v období kratších dnů. Nemusíte zdolávat kilometry. Někdy stačí obejít blok, projít se do nejbližšího parku nebo vystoupit z autobusu o pár zastávek dříve.
Péče o sebe je důležitá součást života
Nezapomínejme, že podzimní únava nebo občasná špatná nálada ještě automaticky neznamenají depresi. Pokud ale smutek, ztráta zájmu, vyčerpání nebo další obtíže přetrvávají a zasahují do běžného života, není potřeba čekat, až samy odezní. Nebojte se obrátit na odborníka. Péče o duševní zdraví není slabost, ale důležitá součást péče o sebe.