Mrazová trhlina vznikne za jedinou noc a kmen je otevřený chorobám celé roky. Většina zahrádkářů chrání stromy až po škodě

Únorové odpoledne, zahrada otevřená k jihu, slunce se opírá do tmavé kůry dvouletého stromku. Kmínek se prohřeje, pletiva se roztáhnou. Po setmění se obloha vyjasní, teplota padá a v noci se ozve suché prasknutí, jaké občas zaznamenají i sadaři. Ráno zůstane na jihozápadní straně kmene podélná rána, do které se budou několik let snažit dostat houby. Prevence přitom vyjde na několik desítek korun na stromek. Spočítali jsme, kolik stojí nátěr, vápno nebo spirála v českých e-shopech, a vysvětlujeme, proč je vhodné jednat dřív, než přijde první jasná mrazivá noc.
Proč kmen puká na jižní straně: slunce ve dne, mráz v noci
Rostlinolékařský portál ÚKZÚZ popisuje mrazovou trhlinu jako podélnou prasklinu kmene, vzácněji kosterních větví. Rána zasahuje kůru, lýko i dřevo. Na příčném řezu se může táhnout paprsčitě od borky až ke středu kmene. Strom ji časem zavaluje a vzniká takzvaná mrazová lišta, ovšem životnost takto poznamenaného stromu bývá kratší.
Fyzika je neúprosná. Přes den slunce ohřeje osluněnou část kmene a pletiva se rozepnou. Večer teplota rychle klesne, vnější vrstvy se smrští prudčeji než dřevo uvnitř a napětí se vyrovná puknutím. ÚKZÚZ jako kritický uvádí náhlý pokles na −15 °C. Morton Arboretum k tomu dodává, že slunná strana kmene může být v zimě až o 11 °C teplejší než okolní vzduch. Tmavá borka energii pohlcuje, rychle se zahřeje a stejně rychle vychladne.
Nejvíc ohrožená bývá jižní a jihozápadní strana kmene, ohroženější jsou také stromky na jižních svazích a ve vyšších polohách. Riziko roste koncem zimy a v předjaří. Slunce už hřeje, rozhýbe vodu v pletivech a sníží jejich odolnost, jenže noci zůstávají mrazivé. Voda v buňkách zmrzne, zvětší objem a vrstvy pod kůrou se roztrhnou.
Ohroženy jsou zejména mladé stromky s tenkou kůrou: jabloně, třešně, broskvoně a další druhy citlivé na úžeh. Náchylnost zvyšuje i suché léto vystřídané vlhkým podzimem nebo pozdní hnojení dusíkem, protože strom pak tvoří nevyzrálý přírůst, který do zimy nestihne zdřevnatět.
Zrádné je, že škoda se často neprojeví hned. Kůra se může propadat, praskat a odlupovat teprve později, mnohdy až v létě. Proto je dobré v předjaří prohlédnout jižní stranu kmene a hledat tmavší nebo propadlá místa, jemné podélné praskliny či klejotok u peckovin. Varováním je také slabší rašení a řídké nebo žloutnoucí olistění.
Zajíc nad sněhem, hraboš pod mulčem: okus dorazí na oslabený kmen
Mráz kůru naruší, hlodavci a zajíci ji pak dorazí. Každý ze škůdců ale útočí z jiné výšky, a ochrana se proto musí lišit.
Zajíc okusuje nad sněhovou pokrývkou. Iowa State University doporučuje použít pletivový válec, který přečnívá očekávanou výšku sněhu o 25 až 30 cm, a jeho spodních zhruba 5 cm zapustit do půdy. České ovocnářské materiály z Hlučínska počítají s rukávcem vysokým 1 až 1,5 m a širokým asi 20 cm. Kde napadne víc sněhu, vyplatí se zvolit horní hranici. Hraboš hlodá u země a několik centimetrů pod ní. Hodí se drobné pletivo zapuštěné do půdy, nízko posekaná tráva a volný prstenec bez mulče kolem kmene. Hryzec vodní napadá hlavně kořeny. Chránička kmene proti němu nepomůže. Při výsadbě se používají drátěné koše kolem kořenového balu, zvlášť na zahradách u vody nebo s vysokou hladinou spodní vody.
Nejhorší scénář představuje okroužkování, tedy ohryz kůry po celém obvodu. Lýko vede cukry z listů ke kořenům, a jakmile je přerušené dokola, kořeny strádají. U malého stromku to může znamenat ztrátu celé nadzemní části.
Domácí metody jako vlasy, psí chlupy, česnek nebo máta spolehlivě nefungují. University of Arizona uvádí, že lidské vlasy či parfémovaná mýdla obvykle selhávají. Ani komerční pachové a chuťové repelenty nevydrží dlouho, déšť a slunce je smyjí a zvířata si na ně zvyknou. Český Morsuvin má doložené použití proti zimnímu okusu v lesních kulturách, jeho vlastní dokumentace ale uvádí, že není registrován na ohryz a loupání kůry ani proti hlodavcům. Pevnou bariéru proto nic nenahradí.
Bílení, spirála, pletivo: kolik stojí zimní ochrana kmene
Bílá barva odráží světlo, kmen se méně ohřívá a teplotní skok mezi dnem a nocí je mírnější. Na tomto principu stojí vápno, hotové nátěry i bílé obaly. Ceny jsme zjišťovali v českých e-shopech, před nákupem je dobré je ověřit.
Ochrana Balení Orientační cena Vápno na bílení (PRO-DOMA) 6 kg / 12 kg 195 Kč / 319 Kč Bílý nátěr na kmeny (Oslavan) 1 kg 314 Kč Bílý nátěr na kmeny (Donapo) 1 kg 359 Kč PVC spirála 90 cm (Chembar) 100 ks 1 610 Kč bez DPH, tj. asi 16 Kč/ks Stromový balzám BROS (Zboží.cz) 350 g zhruba 74 až 125 Kč
Vápno je nejlevnější a osvědčené, hotový nátěr zase pohodlnější. Podle prodejce vydrží zhruba čtyři měsíce a během zimy se dá obnovit. Bílý obal nebo agrotextilie kmen navíc fyzicky stíní. Proti okusu však samotný nátěr nestačí, tam rozhoduje mechanická zábrana.
Podle nás je to v malém sadu snadná volba. Nátěr, spirála a pletivo vyjdou na jeden stromek nanejvýš na pár desítek korun a odpoledne práce. Ztracená korunka mladého stromku znamená několik let čekání na úrodu.
Časový plán pro zimu 2026/2027:
listopad až prosinec 2026: očistit kmen, natřít ho až po spodní větve za sucha a při teplotě nad 0 °C, nasadit chráničku nebo pletivový válec a odhrnout mulč od kmene, leden až únor 2027: po deštích a oblevách zkontrolovat, zda se nátěr nesmyl, a hledat stopy po zubech u země, únor až březen 2027: po slunných dnech s mrazivými nocemi prohlížet jižní stranu kmene, jaro 2027: po skončení nočních mrazů sundat bílé obaly.
Nejčastější chyby nadělá spěch. Mulč přitisknutý ke kmeni drží vlhkost a hrabošům poskytuje úkryt. Obal zapomenutý přes teplé měsíce udržuje kůru vlhkou a poskytuje útočiště škůdcům. Nátěr na mokrý, špinavý nebo odlupující se povrch nedrží a hotové přípravky se nemají ředit nad rámec návodu.
Prasklý nebo ohryzaný kmen: co se dá na jaře zachránit
Samotná trhlina strom obvykle hned nezahubí, ale zůstává otevřenou branou pro infekci. Může se v dalších zimách znovu rozevírat a zvětšovat. Dovnitř pronikají dřevokazné houby i původci rakovinných nekróz. U ovocných dřevin je typická cytosporová rakovina, která vstupuje ranami po mrazu, úžehu, řezu nebo hmyzu. Utah State University upozorňuje, že jakmile se uchytí, spolehlivý fungicid na ni neexistuje. Zbývá předcházet poraněním a udržet strom v dobré kondici.
Menší rány se ošetřují ostrým čistým nožem. Odstraní se volná, zaschlá a roztřepená kůra, do živého pletiva se zbytečně neřeže. U drobných poranění lze použít stromový balzám podle návodu, výrobci ho deklarují na praskliny po mrazu i škody od zvěře. Část arboristů ovšem doporučuje nechat mrazové trhliny hojit přirozeně, a u rozsáhlého poškození je proto rozumné poradit se se sadařem.
Na kmínek ohryzaný dokola existuje přemosťující roubování. Podle University of Connecticut se rouby z jednoletého dřeva řežou v době vegetačního klidu a uchovávají v chladu. Na jaře, když pupeny nabobtnají a kůra se dá odchlípnout, se zasunou pod kůru nad ránou i pod ní, pupeny vždy směrem vzhůru, zhruba po 5 cm kolem obvodu. Spoje se zavoskují a rouby pak obnoví tok cukrů ke kořenům. U levného stromku je podle nás praktičtější seříznout kmínek pod poškozeným místem a vypěstovat nový výhon, případně stromek vyměnit.
Škodu od zajíce na zahradě vám nikdo nezaplatí
Kdo počítá s tím, že ohryzanou jabloň u domu uhradí myslivci, bude zklamán.
Zákon o myslivosti řadí řádně ohrazené zahrady a zastavěné pozemky mezi nehonební pozemky a § 54 stanoví, že škody zvěří na nich se nehradí. Totéž platí pro stromořadí a jednotlivě rostoucí stromy.
U pozemků, kde nárok vzniká, běží krátké lhůty. U zemědělských pozemků, polních plodin a porostů je třeba škodu uplatnit u uživatele honitby do 20 dnů od jejího vzniku. Když nezaplatí ani neuzavře dohodu do 60 dnů, lze se do tří měsíců obrátit na soud. Majitel běžné zahrady však na výjimku pro nehonební pozemky narazí téměř vždy, takže riziko nese sám.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková