V centru Plzně vyroste za osm miliard nová čtvrť

V centru Plzně vyroste za osm miliard nová čtvrťPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Článek byl publikován 08.11.2026 11:00
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