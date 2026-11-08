Drážďany vyvezou do ulic obří štolu. Prosincový průvod má přesně určenou sobotu

Drážďanská slavnost štoly se v roce 2026 uskuteční v sobotu před druhou adventní nedělí. Začátek barokně laděného programu je ohlášen od 9.45 před kulturním palácem Kulturpalast. Slavnostní zahájení následuje v 10 hodin. Kdo chce vidět i tuto část, potřebuje naplánovat příjezd do města už na dopoledne.
Průvod vyrazí kolem jedenácté
Průchod historickým centrem má začít přibližně v 11 hodin. Pořadatel očekává návrat průvodu k pódiu před kulturním palácem kolem poledne. Krátce poté přijde na řadu krájení obří štoly. Časy průvodu i jeho návratu jsou uvedeny jako přibližné, proto je rozumné ponechat si v programu rezervu.
Slavnost připravuje sdružení drážďanských výrobců štoly, které ji pořádá od roku 1994. Pekaři při ní představují místní řemeslo i vánoční výrobek spojený s městem. Pro návštěvníka je zajímavá možnost sledovat společnou slavnost výrobců, místo aby štolu znal pouze jako zabalený dárek ze stánku.
Po slavnosti zbývá čas na trh
Samotný Striezelmarkt na náměstí Altmarkt letos trvá od 25. listopadu do 24. prosince. Prosincovou sobotu lze proto rozdělit mezi dopolední program a odpolední návštěvu stánků. Takový plán dává smysl i při jednodenní cestě. Přesnou hmotnost letošní štoly pořadatel v ověřeném programu neuvádí. Pro rozhodnutí o termínu je podstatné hlavně datum 5. prosince a dopolední začátek, který se při pozdním příjezdu už nedá dohnat.
Historie Striezelmarktu sahá do roku 1434. Původně přitom trval jediný den a sloužil k prodeji masa na sváteční pečeni po předvánočním půstu. Postupně se rozšiřoval o další zboží. Vánoční štola, kterou si dnes s Drážďany spojujeme, tak patří do delšího příběhu městského obchodování a místních řemesel. Právě tato souvislost dává prosincové slavnosti obsah i mimo samotnou podívanou na velké pečivo.
Od jednodenního trhu k vánočnímu řemeslu
Název trhu souvisí se slovem Striezel, které označovalo podlouhlé kynuté pečivo. Vedle štoly mají drážďanské Vánoce i drobnější symbol v podobě švestkového kominíčka, německy Pflaumentoffel. Figurka připomíná dětské kominíky, kteří v minulosti čistili úzké komíny. Na dnešním trhu ji můžete vnímat jako tradiční dárek, historicky je ale spojená i s těžkým osudem chudých rodin. Při vybírání suvenýru stojí za to znát její původ.
Po hlavním programu se nabízí procházka historickým centrem. Městské turistické materiály propojují Altmarkt s náměstím Neumarkt a kostelem Frauenkirche, dále s obrazem Průvod knížat, rezidenčním zámkem, Zwingerem a Semperovou operou. Na jeden adventní den stačí vybrat část tohoto okruhu. Ze slavnosti lze pokračovat ke Frauenkirche a podle zbývajícího světla se projít dál ke královským památkám. Interiéry by už vyžadovaly samostatný časový plán.
Pro jednodenní výlet s dětmi je příjemnější ponechat si mezi dopolední slavností a večerními stánky skutečnou přestávku na jídlo. Program obří štoly soustřeďuje zájem návštěvníků kolem konkrétních časů, takže přesun na další památku je vhodné přizpůsobit tomu, kolik dění chcete sledovat. Pokud přijedete jindy než 5. prosince, zůstává k dispozici samotný Striezelmarkt a procházka městem. Obří průvod však patří právě k této sobotě.
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