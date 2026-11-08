Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Jedna noc v teple za sto korun. Armáda spásy zahájila další ročník kampaně Nocleženka

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Armáda spásy zahájila další ročník kampaně Nocleženka. Skrze ni může veřejnost pomoci lidem bez domova přečkat zimní období roku v bezpečném zázemí. Jedna nocleženka stojí sto korun a kromě noci v teple zajistí člověku bez domova také jídlo, hygienu a kontakt se sociálním pracovníkem.
Jedna noc v teple za sto korun. Armáda spásy zahájila další ročník kampaně Nocleženka

Jedna noc v teple za sto korun. Armáda spásy zahájila další ročník kampaně Nocleženka

Zdroj: Eva Hradilová
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 08.11.2026 11:51

Reklama
Další články z Pražská Drbna
Vánoční trhy omezí dopravu. Praha 1 chystá změny při vjezdu ke Staroměstskému náměstí
Vánoční trhy omezí dopravu. Praha 1 chystá změny při vjezdu ke Staroměstskému náměstí
Zrušit poplatky a změnit Českou televizi. Mezi demonstranty na Kavčích horách byl i Kaiser
Zrušit poplatky a změnit Českou televizi. Mezi demonstranty na Kavčích horách byl i Kaiser

Před budovou České televize na pražských Kavčích horách se v sobotu uskutečnil protest za zrušení poplatků...

Fotbalisté z Jižňáku bojují o záchranu hřiště. Do pomoci se zapojila i Slavie
Fotbalisté z Jižňáku bojují o záchranu hřiště. Do pomoci se zapojila i Slavie

Fotbalový areál FC Háje Jižní Město potřebuje nový umělý trávník. I přes opakované žádosti však...

Koledy, světýlka a vánočně ozdobená vozidla. DPP představí svou sváteční flotilu
Koledy, světýlka a vánočně ozdobená vozidla. DPP představí svou sváteční flotilu

Pražské ulice opět rozzáří sváteční flotila vozidel MHD. Dopravní podnik vozidla slavnostně rozsvítí...

Běžci podpořili Českou televizi a rozhlas. Uběhli symbolických 4,36 kilometru
Běžci podpořili Českou televizi a rozhlas. Uběhli symbolických 4,36 kilometru

Téměř 900 lidí dnes běželo na podporu České televize a Českého rozhlasu po trase dlouhé 4,36 kilometru....

Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

Všechny články tohoto autora →
Pražská Drbna
Další články z kategorie Praha
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníPraha
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.