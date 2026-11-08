Sedm výher a potom tři porážky. Manchester City ztrácí titulový rytmus, Maresca hledá odpověď

Největší problém Manchesteru City po prohře na hřišti Nottinghamu Forest není samotný výsledek 1:3. Ani skutečnost, že soupeř ze spodních pater tabulky konečně vyhrál doma. Pro tým, který úvodních sedm ligových utkání zvládl bez jediné ztráty, je nepříjemnější otázka, jak se ze zdánlivě bezproblémového kandidáta na titul během několika týdnů stalo mužstvo, které už třikrát za sebou odcházelo poražené.
Na City Ground přitom domácí nemuseli čekat, až favorit udělá rozhodující chybu v závěru. Jair Cunha otevřel skóre už v šesté minutě, Liam Delap zvýšil v osmnácté a Manchester najednou potřeboval dohánět dvougólové manko. Rayan Cherki po změně stran snížil, jenže Delap druhou trefou v 73. minutě vrátil Nottinghamu klid. City mělo dost času na reakci, nedokázalo však z utkání vytěžit víc.
Když soupeř začne lépe než City
Trenér Enzo Maresca po zápase mluvil o nedostatečné intenzitě, prohraných soubojích a druhých míčích. To nejsou jen fráze, kterými se po porážce vysvětluje nevysvětlitelné. V utkání, kde domácí brzy získali dvoubrankový náskok, šlo o konkrétní fotbalový problém. Nottingham se dostával do akcí s větší energií a Manchester reagoval až ve chvíli, kdy už měl skóre zásadně proti sobě.
Mužstvo může mít vynikající kombinaci, technické záložníky i schopné zakončovatele. Pokud ale opakovaně ztrácí první kontakty, musí své akce rozvíjet z horších pozic. A jestliže se soupeř dostane do vedení, může si dovolit změnit rozložení rizika: méně otevírat prostor, pečlivěji vybírat okamžiky pro protiútok a tlačit favorizovaný tým k trpělivosti, kterou v danou chvíli nemusí mít.
City se proti Forest dokázalo vrátit do zápasu Cherkiho gólem. Jenže podobný návrat nemůže být automatickým plánem pro každé další kolo. Ve chvíli, kdy musíte po necelých dvaceti minutách napravovat dvoubrankovou ztrátu, už nehrajete utkání podle vlastních představ.
Arsenal utíká bez velkých gest
Zatímco Manchester řeší třetí neúspěch v řadě, Arsenal si proti Hullu vystačil s jediným gólem Martina Ødegaarda. I to je významný kontrast: Arsenal dokáže nepohodlné zápasy dotlačit k vítězství, City v posledních kolech dovoluje soupeřům, aby mu diktovali podmínky.
Šestibodový odstup po deseti kolech není neřešitelný. Je ovšem dostatečně velký na to, aby se z jedné výsledkové série stalo téma boje o titul. Arsenal nemusí řešit, zda mu jediná porážka zlomí sebedůvěru. Manchester naproti tomu potřebuje odpověď nejen v tabulce, ale hlavně na hřišti.
Výhled také není nutné přehánět: tři porážky samy neprokazují, že je Marescův herní systém překonaný. Pro takový závěr by bylo nutné porovnat rozestavení, ztráty, kvalitu šancí a přechod do obrany ve všech třech utkáních. Již nyní ale můžeme říct, že City přestalo kontrolovat začátky zápasů tak, jak si dominantní mužstvo představuje.
Pro Marescu proto nebude největším úkolem přesvědčit hráče, že mají stále dost kvality. To vědí. Musí zajistit, aby se jejich kvalita projevila dřív, než soupeř získá výhodu, kterou už Manchester nedokáže smazat.
MOHLO BY SE TI TAKÉ LÍBIT
Zdroje: Vše o sportu [1], Manchester City – City fall to disappointing defeat at Forest [2], Reuters – Lacklustre Man City felled by Forest as title challenge stutters [3].