Zabil autem policistku, teď chce Josef N. na svobodu. Rodina sepisuje petici

Ani roky po tragédii nezahladily velkou bolest, kterou stále prožívá rodina 36leté policistky a maminky dvou dětí Petry Zajíčkové. 2. května 2014 ji doslova smetl ze silnice Josef N. z Brandýsa nad Labem.
Tehdy 23letý řidič postarší Škody Octavia bez platných dokladů, platné technické kontroly a navíc pod vlivem pervitinu se chtěl vyhnout silniční kontrole v Zárybech u Brandýsa nad Labem. Na výzvy k zastavení nereagoval, naopak sešlápl plyn a podle soudu záměrně srazil policistku. Ta utrpěla smrtelná zranění. Josef N. se pak snažil z místa ujet.
Dostal 16,5 roku vězení
Soud byl nekompromisní a Josefa N. poslal na 16,5 roku do vězení. Velkou část trestu už si odseděl a nyní chce podle rodiny zesnulé podat žádost o podmínečné propuštění. Pozůstalí něco takového rozhodně odmítají, založili proto petici proti jeho předčasnému propuštění.
„Dlouho jsme zvažovali, zda tuto petici založit. Bohužel se k nám dostaly informace, že muž, který zavinil smrt naší milované Péti, chce požádat o prominutí zbytku trestu. Proto jsme se rozhodli obrátit na veřejnost a požádat veřejnost o pomoc,“ sdělila matka zemřelé policistky Jaroslava Plačková. Snímek z pohřbu zemřelé policistky Petry Zajíčkové. Foto: Jana Atanasov / se souhlasem Rodina: Nikdy neprojevil lítost
„Petra Zajíčková byla milující maminkou, dcerou, sestrou, tetou a především člověkem, na kterém nám všem nesmírně záleželo. Josef N., který měl 11 zákazů řízení, usedl za volant pod vlivem drog a připravil naši Péťu o život. Podle našeho vnímání jeho následného chování a dosavadního přístupu nikdy neprojevil skutečnou lítost nad tím, co způsobil,“ doplnila pro ČRnehody sestra policistky Jana Atanasov.
„U soudu mu byl prokázán úmysl naši Péťu přejet a tím ji zavraždit, jak o tom informovala všechna média i soud,“ dodala sestra.
„Ačkoliv se nám již původně uložený trest zdál nízký, respektujeme zákony České republiky a rozhodnutí soudu. O to více však věříme, že by měl být vykonán v plném rozsahu. Žádáme proto, aby Josef N. nebyl předčasně propuštěn a aby si odpykal celý trest, který mu byl uložen,“ dodává rodina policistky v elektronické petici, kterou během několika hodin podepsalo přes 561 lidí.
Zdroje: Autorský text, Petice.com
Čtěte také: Smutná zpráva: Pohřešovaný řidič kamionu Peter byl nalezen mrtvý