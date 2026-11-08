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Zabil autem policistku, teď chce Josef N. na svobodu. Rodina sepisuje petici

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Dennívýzva
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Letos v květnu uplynulo 12 let od tragické dopravní nehody, při které řidič Josef N. u Brandýsa nad Labem srazil a zabil policistku. Nyní chce ven z vězení. Rodina policistky je ostře proti.
Zabil autem policistku, teď chce Josef N. na svobodu. Rodina sepisuje petici

Zabil autem policistku, teď chce Josef N. na svobodu. Rodina sepisuje petici

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 08.11.2026 10:41

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ČR nehody

ČRnehody.cz přináší informace o tom, kde se aktuálně staly dopravní nehody a kde jsou na silnicích dopravní omezení. Pomáháme tak řidičům, aby se nedostali do zbytečných dopravních kolon. Informace o nehodách také přispívají k prevenci a bezpečnosti na silnicích.

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