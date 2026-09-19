Nechutné, odporné, arogantní. Okamura nedokázal odpovědět na jednoduchou otázku

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Nechutné, odporné, arogantní. Okamura nedokázal odpovědět na jednoduchou otázkuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Donutit Tomia Okamuru k odpovědi na jednoduchou otázku je prakticky nemožné. Bohužel. Na české politické scéně se stále nacházejí lidé, kteří toto nezvládnou. Okamura tedy není sám. To pro něj ale není žádná omluva. To, jak reagoval na otázku Nory Fridrichové, je nechutné, arogantní a nekonečně hloupé. Ostatně přesvědčit se můžete sami přímo ve videu, které je součástí tohoto článku.
Tomio Okamura
Zdroj: Náhledové foto Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
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