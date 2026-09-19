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Nechutné, odporné, arogantní. Okamura nedokázal odpovědět na jednoduchou otázku

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Donutit Tomia Okamuru k odpovědi na jednoduchou otázku je prakticky nemožné. Bohužel. Na české politické scéně se stále nacházejí lidé, kteří toto nezvládnou. Okamura tedy není sám. To pro něj ale není žádná omluva. To, jak reagoval na otázku Nory Fridrichové, je nechutné, arogantní a nekonečně hloupé. Ostatně přesvědčit se můžete sami přímo ve videu, které je součástí tohoto článku.
Tomio Okamura

Tomio Okamura

Zdroj: Náhledové foto Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

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