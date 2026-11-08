Kolik stojí televize vypnutá ovladačem? Začněte číslem, které na účtu za elektřinu nenajdete

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Kolik stojí televize vypnutá ovladačem? Začněte číslem, které na účtu za elektřinu nenajdetePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Vyplatí se každý večer sahat za televizor a vypínat prodlužovačku? Na účtu za elektřinu najdete spotřebu celé domácnosti, ale kolik z ní připadá na zhasnutou televizi, už vám účet nepoví. Přitom právě podle jejího skutečného nočního odběru poznáte, jestli vám tenhle zvyk stojí za to.
Kolik stojí televize vypnutá ovladačem? Začněte číslem, které na účtu za elektřinu nenajdeteZdroj: Magnific
Doba čtení 2 min
Článek byl publikován 08.11.2026 11:34
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