Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Na pláži připomínala Samanthu ze Sexu ve městě. Dana Morávková poprvé vyrazila na Kapverdy a obhájila titul módní ikony

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Krémový set, klobouk s širokou krempou a pláž v Santa Marii. Dana Morávková na Kapverdách předvedla, proč jí média roky říkají módní ikona.
herečka Dana Morávková

herečka Dana Morávková

Zdroj: Nextfoto
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 08.11.2026 10:38

Reklama
Další články z VIPživot.cz
Bylo mu 52 a jí 29, když si řekli ano. Ondřej Kepka z Arabely si vzal svou studentku, jeho dědeček udělal to samé
Bylo mu 52 a jí 29, když si řekli ano. Ondřej Kepka z Arabely si vzal svou studentku, jeho dědeček udělal to samé
Rodiče nechtěli, aby se stala herečkou, manželství se jí rozpadlo v Mexiku. Miroslava Šafránková žila ve stínu Libuše
Rodiče nechtěli, aby se stala herečkou, manželství se jí rozpadlo v Mexiku. Miroslava Šafránková žila ve stínu Libuše

Česká herečka měla vlastní hlavní role, festivalová ocenění i diváky. Přesto ji veřejnost vnímala hlavně...

Bojoval s alkoholem a myslel si, že to zvládne sám. Slávek z Ulice po letech přiznal nejtěžší období svého života
Bojoval s alkoholem a myslel si, že to zvládne sám. Slávek z Ulice po letech přiznal nejtěžší období svého života

Josef Vrána, kterého diváci znají jako Slávka Macháčka z Ulice, veřejně popsal svůj pád na dno i cestu zpět.

Tancoval jen na svatbě a do tanečních nikdy nešel. Tomáš Polák přiznal, proč ho StarDance donutila poprvé v životě cvičit
Tancoval jen na svatbě a do tanečních nikdy nešel. Tomáš Polák přiznal, proč ho StarDance donutila poprvé v životě cvičit

Zpěvák kapely O5 a Radeček vstoupil do StarDance XIV s nulovou taneční průpravou a kvůli soutěži poprvé v...

Barbara Lukešová míří do Ulice, kde hraje i její expartner. Po 25 letech spolu skončili, on si vzal mladší kolegyni
Barbara Lukešová míří do Ulice, kde hraje i její expartner. Po 25 letech spolu skončili, on si vzal mladší kolegyni

Barbara Lukešová se na začátku roku 2027 objeví v Ulici jako Tatiana Havelková. Ve stejném seriálu přitom...

Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

Články z VIPŽivot.cz nabízejí čtenářům možnost nahlédnout do života známých osobností – bez bulvární senzace, ale s důrazem na lidskou stránku slávy, vztahů i každodenní reality celebrit. Obsah se věnuje nejen aktuálním událostem ve světě showbyznysu, ale i osobním příběhům, kariérním zlomům nebo...

Všechny články tohoto autora →
VIPživot.cz
Další články z kategorie Celebrity
Zobrazit více
Celebrity
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.