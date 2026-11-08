Obyčejný alobal má podle internetu zlepšit svícení svíček. Podle redakčního pokusu svítí, kam si člověk usmyslí

Lidé obalují svíčky alobalem, aby lépe svítily. Vysvětlili jsme, jak trik funguje, co od něj čekat a na co si dát pozor.
Obyčejný alobal má v kuchyni snad každý, málokoho by ale napadlo použít ho také při zapalování svíček. Tento trik se v poslední době šíří internetem, což nám v redakci neuniklo, a slibuje,
že z malé čajové svíčky dostanete více světla. S příchodem kratších dnů a chladnějšího počasí přitom podobné nápady lákají víc a víc lidí. V redakci jsme se proto podívali na to, jak celý postup funguje a co od něj můžeme čekat. Výsledek není tak ohromující, jak by se podle internetových příspěvků zdálo. Přesto může mít jednoduchá pomůcka své využití. Nicméně je zde třeba myslet i na bezpečnost. Stačí kousek alobalu a několik minut práce
Celý trik je překvapivě jednoduchý a nevyžaduje nic speciálního. Potřebujete pouze běžnou čajovou svíčku a kus kuchyňského alobalu dlouhý asi 15 centimetrů. Z fólie vytvoříte půlkruhovou clonu, kterou
umístíte kolem svíčky tak, aby její lesklá strana směřovala k plameni. Část alobalu zároveň zasuňte pod svíčku, aby konstrukce zůstala stabilní. Důležité je, že se nesnažíte obalit celou svíčku, ale pouze vytvořit jednoduchou odrazovou plochu. Příprava zabere jen chvilku a obejdete se bez dalších pomůcek. Foto: Jan Dalecký / SvětKreativity.cz, Svíčka se čtvercem alobalu
Tady přichází největší překvapení. Alobal sice dokáže část světla od plamene odrazit, rozhodně ale nezvýší celkové množství světla, které svíčka vydává. Místo toho ho pomáhá nasměrovat více do jednoho směru. Pokud tedy chcete, aby svíčka svítila především na určitou stranu,
může vám taková clona trochu pomoci. Kvůli nerovnému povrchu a záhybům ve fólii se totiž světlo neodráží dokonale. Na některých místech proto může být světlejší, zatímco jinde zůstane výrazně tmavší. Rozdíl oproti obyčejné svíčce navíc není nijak zásadní.
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Podobně můžete vyzkoušet udělat z alobalu jakoby mističku, na kterou svíčku umístíte, to v případě, že vám přímé světlo svíčky vadí či vám není příjemné na oči. Na atmosféru, kterou plamen svíčky vytváří, to vliv mít nebude, a vaše oči si mohou oddechnout.
Při zkoušení podobného nápadu je potřeba myslet také na bezpečnost. Přestože samotný hliníkový alobal není hořlavý, neznamená to, že je možné kolem plamene vytvořit uzavřený obal. Svíčka musí zůstat dostatečně volná a především nad plamenem nesmí být žádná fólie. Při
nesprávném uspořádání by se mohl vosk přehřívat, což může zvýšit riziko požáru. Alobal proto používejte výhradně jako částečnou clonu a svíčku nikdy nenechávejte bez dozoru. Na SvětěKreativity.cz jsme psali, jak změkčit ručníky.
Zdroj: Autorský text redakce SvětKreativity.cz
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Svíčka obalená alobalem má svítit jasněji: Podle pokusu redakce světlo spíše lépe nasměruje pochází z webu Světkreativity.