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Útěk z bojiště k telefonu: Vyčerpaný Trump ruší víkendové mítinky, zmohly ho protesty i prázdné haly

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Velkolepá předvolební ofenziva Donalda Trumpa končí těsně před cílovou páskou neslavným ústupem. Osmdesátiletý prezident na poslední chvíli zrušil plánované víkendové mítinky v Kansasu a Iowě a místo osobního kontaktu s voliči se na závěrečné dny kampaně schová za telefonní sluchátko. Za náhlou změnou plánu přitom nestojí žádná geniální strategie, ale fyzické vyčerpání stárnoucího lídra, poloprázdné sály a neustálé potupy od demonstrantů.
Donald Trump

Donald Trump

Zdroj: Foto: Pixabay
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 31.10.2026 00:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

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