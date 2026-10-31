Útěk z bojiště k telefonu: Vyčerpaný Trump ruší víkendové mítinky, zmohly ho protesty i prázdné haly

Velkolepá předvolební ofenziva Donalda Trumpa končí těsně před cílovou páskou neslavným ústupem. Osmdesátiletý prezident na poslední chvíli zrušil plánované víkendové mítinky v Kansasu a Iowě a místo osobního kontaktu s voliči se na závěrečné dny kampaně schová za telefonní sluchátko. Za náhlou změnou plánu přitom nestojí žádná geniální strategie, ale fyzické vyčerpání stárnoucího lídra, poloprázdné sály a neustálé potupy od demonstrantů.
Poloprázdné haly a nepříjemná pravda
Republikánské vedení se sice snaží náhlý přesun ke dvaceti telefonickým konferencím prodat jako chytrý způsob, jak oslovit více lidí, realita z posledních výjezdů ale mluví jasně. Doby, kdy Trump plnil obří stadiony, jsou nenávratně pryč. Kamery v posledních týdnech opakovaně zabíraly prořídlé tribuny a volná místa v menších halách v Ohiu, Alabamě, Mississippi i Jižní Karolíně, odkud navíc znudění diváci odcházeli dlouho před koncem projevu.
BREAKING: Vice President JD Vance has just cancelled his trip to St. Cloud, Minnesota scheduled for Friday at the last minute, per the Attorney’s Office in Minnesota.
Trump has cancelled all rallies this weekend, including his Saturday rally in Kansas and his Sunday rally in Iowa hours earlier.
— The Hormuz Letter (@HormuzLetter) October 30, 2026
Ještě horší noční můrou se pro prezidentovo křehké ego stali hlasití odpůrci, kteří mu pravidelně ničí pečlivě připravenou show. V Ohiu na něj z publika křičeli připomínky jeho letů na palubě letadla pedofila Jeffreyho Epsteina, jinde mu jeden z protestujících zpříma vzkázal, ať si svůj vysněný taneční sál v Bílém domě strčí do svého tlustého zadku. V Jižní Karolíně zase trojice agentů tajné služby vyvedla z haly muže jen proto, že před začátkem akce v živém vstupu pro Fox News přirovnal hnutí MAGA ke kultu.
Chrapot, oteklé kotníky a vztek
Náročný program pětadvaceti mítinků během jediného měsíce si navíc vybírá viditelnou daň na zdraví nejstaršího prezidenta v amerických dějinách. Trump, který dlouhodobě bojuje s chronickou žilní nedostatečností, oteklými kotníky a podlitinami na rukou, působil při pondělním návratu z Mississippi navzdory chladnému počasí zpoceně a naprosto vyčerpaně. Sám si navíc s chraplavým hlasem postěžoval, že Bůh zkrátka nestvořil lidské hlasivky na to, aby člověk řečnil každý den.
Jakmile se ho ovšem reportér agentury Reuters na únavu a důvody zrušení cesty do Kansasu zeptal, vrchní velitel okamžitě vybuchl. Novináře označil za zvrhlého a odporného člověka, který vypadá příšerně a měl by se dát do formy, zatímco on sám se prý cítí naprosto dokonale.
Hozený ručník do ringu
Zrušení sobotního výjezdu do Kansasu přitom vyvolalo zděšení i u tamního stranického vedení, které se o všem dozvědělo na poslední chvíli bez jakéhokoliv vysvětlení. Trump sice tvrdí, že tam jezdit nemusí, protože republikánský senátor Roger Marshall si vede skvěle, čísla ale ukazují pravý opak. Marshall se v tradičně hluboce červeném státě nečekaně třese o křeslo v těsném souboji s demokratem Adamem Hamiltonem.
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Když navíc volební analytik Nate Silver varuje, že demokraté u předčasných voleb drtivě válcují republikány v účasti, působí prezidentův ústup k telefonu jako hození ručníku do ringu. Namísto slibovaného spasitele, který v závěru kampaně osobně zachrání ohrožené kandidáty, tak republikánům zbyl jen unavený a vzteklý stařec, který před nepříjemnou realitou raději utekl domů.
Zdroje info: Autor, X
Náhledové foto: Pixabay
The post Útěk z bojiště k telefonu: Vyčerpaný Trump ruší víkendové mítinky, zmohly ho protesty i prázdné haly
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