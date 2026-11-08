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Tragédie v Doksech. Při nočním požáru zemřeli dva lidé

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Dva mrtvé si vyžádal požár v Doksech. Hořelo v bývalém hospodářském objektu poblíž zámku v Doksech. Pro vyšetření příčiny jejich úmrtí byla nařízena soudní pitva.
Tragédie v Doksech. Při nočním požáru zemřeli dva lidé

Tragédie v Doksech. Při nočním požáru zemřeli dva lidé

Zdroj: Hasiči města Česká Lípa
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 08.11.2026 10:41

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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