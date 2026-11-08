Pastrňák může přijít o parťáka Zachu. Hrozí mu výměna za suspendovanou hvězdu Detroitu

Detroit 29. října poslal svého nejlepšího centra domů bez výplaty. Dylan Larkin klubu oznámil, že už za Red Wings nastoupit nechce, a vedení odpovědělo suspendací, která potrvá, dokud se nenajde výměna. Na trhu se tak objevil olympijský vítěz se smlouvou do roku 2031 a Boston patří k týmům, které o něj stojí. Kdyby se Bruins do hry dostali, logickou protihodnotou je Pavel Zacha: centr v top šestce, levný a v posledním roce smlouvy. Pro Pastrňáka by to znamenalo ztrátu muže, se kterým poslední týdny tráví na ledě nejvíc času. Obchod má ale jednu zásadní překážku, se kterou Boston zatím nic neudělá.
Hvězda, která odmítla hrát
Larkinův rozchod s Detroitem nezačal suspendací, ta ho jen vyhrotila. O výměnu požádal už po minulé sezoně. Klub mu 11. září sebral kapitánské „C“ a o čtyři dny později dosadil do funkce prozatímního generálního manažera Shawna Horcoffa. Když se do konce října nic nepohnulo, Larkin oznámil, že dál hrát nebude. Podle
NHL.com ho Red Wings budou držet mimo sestavu bez platu, dokud se výměna nevyřeší.
Detroit přitom nemusí spěchat. Suspendace mu uvolnila zhruba 191 milionů korun, tedy celé Larkinovo roční zatížení platového stropu, a klub má podle PuckPedia volných skoro 500 milionů korun. Peníze ho tedy netlačí. Horcoff řekl, že Detroit počká „tak dlouho, jak bude nutné“, a za Larkina chce protihodnotu, která bude pro Red Wings dobrá. Výprodej pod cenou to nebude.
Sportovně přitom nejde o problémového hráče. Třicetiletý Larkin má za sebou šest sezon s nejméně třiceti góly, v té minulé nastřílel 34 branek a přidal 33 asistencí v 74 zápasech. Letos v únoru v Miláně získal s Američany olympijské zlato a s úspěšností 69,6 % byl nejlepším hráčem turnaje na vhazování. Přesně takový profil Bostonu chybí: centr, který zvládne přesilovku, oslabení i těžká vhazování v obranném pásmu.
Proč by šel z Bostonu právě Zacha
Zachova smlouva zní na čtyři roky a celkem zhruba 418 milionů korun, ročně ho Boston stojí přibližně 104 miliony. V létě 2027 ale vyprší a Zacha se stane nechráněným volným hráčem. Po nejlepší sezoně kariéry s 30 góly a 35 asistencemi si o výrazně vyšší částku řekne oprávněně.
V září obě strany mluvily vstřícně. Zacha zmínil probíhající jednání a to, že hraje za tým, kde je rád. Generální manažer Don Sweeney ujistil, že Boston chápe jeho důležitost a dohodu by rád našel. Jenže podpis dodnes chybí. Boston.com otevřeně napsal, že pokud Bruins nebudou chtít riskovat, že Zacha odejde zadarmo, nebo platit tržní cenu, je výměna logickou variantou.
Zachu jako součást balíčku za Larkina počítá i bostonský analytik Conor Ryan. Vedle něj zmiňuje mladé hráče a výběry draftu: Matthewa Poitrase, Masona Lohreie, první kolo, případně Jacksona Zellerse nebo Deana Simpsona. V bostonském prostředí se zároveň píše, že James Hagens a Fraser Minten jsou pro Bruins prakticky nedotknutelní. Potvrzená nabídka zatím neexistuje, jde o úvahy, jakou cenu by Detroit mohl přijmout.
Jak se oba centri liší na papíře:
Pavel Zacha Dylan Larkin Věk 29 30 Sezona 2025/26 78 zápasů, 30+35 74 zápasů, 34+33 Body na zápas v kariéře 0,58 0,79 Letos 15 zápasů, 10 bodů 10 zápasů, 6 bodů (před suspendací) Průměr při hře 5 na 5 14:24 15:21 Přesilovka / oslabení 3:02 / 0:53 3:46 / 1:41 Roční zatížení stropu cca 104 mil. Kč cca 191 mil. Kč Smlouva do léta 2027 léta 2031
Rozdíl v zatížení stropu dělá zhruba 87 milionů korun. Boston má podle PuckPedia volných asi 142 milionů, takže by se Larkin vešel, ale jen při pečlivě poskládané protihodnotě a bez dalšího nabalování platů.
Co by ztratil Pastrňák
Za posledních pět zápasů byla nejpoužívanější bostonskou formací při hře v pěti útok ve složení Zacha, Pastrňák a Peterka. Spolu odehráli 58 minut a 54 sekund, tedy čtvrtinu veškerého týmového času v pěti. Zacha navíc stojí s Pastrňákem i v první přesilovkové jednotce.
Jde o česko-německou lajnu. JJ Peterka je rodák z Mnichova a německý reprezentant, Boston za něj v červnu poslal do Utahu dvě první kola draftu. Česká osa celé formace je ale jasná a má historii: Zacha s Pastrňákem a Ondřejem Palátem tvořili útok, který na domácím mistrovství světa 2024 dovedl národní tým ke zlatu. Pastrňák si se Zachou rozumí déle, než trvá jejich společná bostonská etapa.
Přímý důkaz, že by Pastrňák bez Zachy produktivitou klesl, data nedávají. Krátkodobé riziko je ale zřejmé: rozbije se nejlépe sehraná pětka a trenér by musel hledat novou chemii uprostřed sezony. Zároveň platí druhá strana mince. S Larkinem by Pastrňák dostal papírově lepšího centra, než jakého kdy v Bostonu po odchodu Patrice Bergerona měl.
Pro samotného Zachu by výměna do Detroitu nemusela znamenat krok zpět. Klub, který po Larkinovi zůstane bez prvního centra, by mu mohl nabídnout větší roli. Všechno by ale záviselo na nové smlouvě, a jeho postavení v reprezentaci by výměna nijak neohrozila.
Tři „ano“, bez kterých se nic nestane
Boston na Larkinově seznamu není. Podle Pierra LeBruna, který informace přinesl na kanadské stanici RDS, schvaluje Larkin výměnu jen do deseti klubů: Minnesoty, Vegas, Floridy, Dallasu, Tampy Bay, Colorada, Washingtonu, Caroliny, New Jersey a Utahu. Proč Bruins chybí, nezveřejnil. Smlouva mu dává ochranu proti výměně, a dokud Larkin Boston na seznam sám nepřidá, může Sweeney nabízet cokoli.
Detroit přitom podle LeBruna s dosavadním trhem spokojený není a snaží se Larkinův tábor přesvědčit, aby okruh rozšířil. Pokud by se to povedlo, otevřou se dveře i Bruins. Pro výměnu tak musí zaznít tři „ano“: Larkin musí zařadit Boston mezi schválené destinace, Sweeney musí být ochoten zaplatit Zachou a mladými talenty a Horcoff musí uznat, že taková protihodnota Detroitu stačí.
Podle nás dává Larkin Bostonu sportovně smysl. Jenže cena se neměří jen v Zachovi a draftových výběrech. Bruins by měnili levného, sehraného centra s flexibilní smlouvou za dražší závazek na pět let, který skončí, až bude Larkinovi pětatřicet. Získali by jistotu na pozici, která jim chybí nejvíc. Zaplatili by za ni rozbitím jediné formace, která teď spolehlivě funguje.
Časový rámec je široký. Uzávěrka přestupů připadá na 1. března 2027 ve 21:00 našeho času, obchod musí být do té doby podaný na centrální registraci NHL. Zda k výměně skutečně dojde, ukáže oficiální
přehled výměn NHL. Ještě předtím ale bude potřeba sledovat jinou změnu, a to Larkinův seznam.
Zacha mezitím dál nastupuje vedle Pastrňáka, jako by se nic nedělo. Zatímco Larkin sedí doma bez výplaty, Bostonu běží jiné odpočítávání: Zachova smlouva. Každý měsíc bez podpisu posouvá Bruins blíž k rozhodnutí, které budou muset udělat i tehdy, když se Detroit nikdy neozve.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Pavel Zdrálek