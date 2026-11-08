Vdovecký důchod náleží i mužům. Od ledna nejméně 7 755 Kč, po roce ho dostanou jen někteří

Vdovci mají po smrti manželky nárok na pozůstalostní důchod podle úplně stejných pravidel, jaká platí pro ženy. Od ledna se díky schválenému nařízení vlády zvedne minimální částka u nově přiznaných důchodů na 7 755 korun měsíčně. Peníze ale chodí jen první rok a pak výplata pokračuje, pouze když se pozůstalý dál stará o rodinu nebo dosáhl určitého věku.
Pravidla platí pro obě pohlaví stejně
Vdovec může o penzi požádat, pokud jeho zesnulá manželka nebo registrovaná partnerka už pobírala starobní či invalidní důchod. Nárok má i tehdy, když sice ještě v důchodu nebyla, ale stihla splnit potřebnou dobu pojištění, případně pokud zemřela na následky pracovního úrazu.
Výsledná částka se skládá ze dvou dílů. Základní výměra je pro všechny stejná. Druhá, procentní část, se počítá přímo z penze zesnulé manželky a tvoří přesně polovinu její procentní výměry.
Nové důchody přinesou od ledna víc
Schválené nařízení vlády od 1. ledna 2027 posouvá obě tyto složky. Základní výměra stoupne o 270 korun na celkových 5 170 korun. Nejnižší možná procentní výměra u nově přiznávaných vdoveckých důchodů vzroste na 2 585 korun. Pokud vdovci vznikne nárok na penzi s úplně nejnižší výměrou až v lednu, dostane dohromady minimálně 7 755 korun měsíčně.
Lidem, kterým už vdovecká penze chodí, se v lednu výplata automaticky přepočítá v rámci pravidelné valorizace. Základní výměra naroste na novou částku 5 170 korun a původní procentní výměra se zvedne o 0,2 procenta. Kdo například letos dostal nově přiznaný vdovecký důchod v nejnižší výši 7 350 korun, najde od ledna na účtu 7 625 korun.
Po roce chodí peníze jen někomu
Vdovecký důchod většinou chodí jen jeden rok. Když tato doba uplyne, pokračuje výplata pouze vdovcům, kteří splní některou z dalších podmínek. Peníze dál dostává ten, kdo pečuje o nezaopatřené dítě nebo o dítě, které je ve druhém až čtvrtém stupni závislosti na pomoci jiných. Výplata běží i těm, kteří se doma starají o svého nemohoucího rodiče, případně o rodiče zesnulé manželky.
Nárok zůstává také vdovcům ve třetím stupni invalidity. Poslední možností je věk. Muž o důchod nepřijde, pokud mu v době uplynutí prvního roku chybí maximálně čtyři roky do běžného důchodového věku.
Na zrušený důchod lze dosáhnout znovu
Kdo po roce o vdovecký důchod přijde, může ho ještě získat zpět. Pokud do pěti let od zrušení penze splní některou ze zmíněných podmínek, jako je třeba dosažení potřebného věku, výplata se obnoví.
Takový důchod se opět počítá jako polovina procentní výměry z penze zesnulé manželky, nesmí už ale klesnout pod částku, kterou vdovec bral v době zániku dřívějšího nároku.
Vlastní a vdovecký důchod se krátí
Často se stává, že člověk už má svůj vlastní starobní nebo invalidní důchod a do toho získá nárok na ten vdovecký. Kdo čeká, že se obě částky jednoduše sečtou, toho pravidla zklamou. Oba důchody se v plné výši nevyplácí nikdy, ten nižší se vždycky krátí.
Základní výměru dostane důchodce vždycky jen jednu. Pak se vezmou procentní výměry obou důchodů a porovnají se. Ta vyšší zůstane celá a z té nižší se vyplácí přesně polovina. Není přitom potřeba žádat o výhodnější variantu, správa sociálního zabezpečení posoudí všechny možnosti a automaticky vybere tu nejlepší.
|Část důchodu
|Pravidlo při výpočtu souběhu
|Základní výměra
|Vyplatí se pouze jednou
|Vyšší procentní výměra
|Zůstane v plné výši
|Nižší procentní výměra
|Příjemce dostane přesně 50 %
Žádost o vdovecký důchod se podává na okresní správě sociálního zabezpečení.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (cssz.gov, epravo).