Praha zrušila trolejbusy a nahradila je autobusy. Ropné krize pak změnily pohled na jejich návrat

Praha v roce 1972 dokončila rušení trolejbusů a jejich náhradu autobusy. Po ropných krizích však začala elektrická doprava znovu dávat větší smysl. Mezi změnou názoru, hotovým projektem a skutečným návratem do ulic přesto ležela celá desetiletí.
Na Jungmannově náměstí v roce 1956 patřily trolejbusy k běžnému pouličnímu provozu. O šestnáct let později z celé původní pražské sítě zbývala už jen poslední linka 51 mezi Orionkou a Strahovem. Její konec může vypadat jako jednoduchá výměna zastaralého stroje za modernější. Jenže samotné stáří techniky celý příběh nevysvětluje.
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Autobusům pomohla ropa, rozhodovalo se ale i o drátech
DP kontakt 4/2025 spojuje útlum se Zásadami rozvoje městské dopravy z roku 1963 i s mimořádně složitou situací napájecí soustavy tramvají a trolejbusů v 50. a 60. letech. Elektrický vůz totiž potřebuje také funkční vedení, kabely a měnírny. Udržovat je v chodu znamenalo další investice.
Autobusům nahrávala také levná sovětská ropa, jak v
reportáži Českého rozhlasu vysvětlil dopravní historik Pavel Fojtík. Současně přicházely modernější městské vozy. Mezi náhradníky trolejbusů patřila i Karosa ŠM 11, která představovala jinou generaci autobusu než starší erťák.
Podle
historie pražských trolejbusů DPP přitom Praha potřebovala obnovovat tramvaje i jejich infrastrukturu a později financovat metro. Nástup vozů, jako byla tramvaj Tatra T3, měl své nároky na zázemí. Na souběžnou obnovu trolejbusů se nedostávalo kapacit a peněz. Rozhodovalo se o celém dopravním systému.
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Poslední provozní den byl 15. říjen, loučení přesáhlo půlnoc
Posledním provozním dnem byla neděle 15. října 1972.
Jan Spousta, který na poslední lince jezdil jako průvodčí, upozorňuje na rozdíl mezi tímto datem a jízdami po půlnoci na 16. října. Tehdy už vozy zatahovaly do smíchovských garáží. Úplně poslední byla Tatra T400 číslo 9431, dnes muzejní vůz 431, použitá pro rozloučení s členy Kroužku přátel MHD.
Datum 16. října tak patří k závěrečné noční jízdě. Neznamená další den běžného linkového provozu. Rozlučkovou jízdu navíc obstaral jiný typ vozu než pravidelný provoz v posledních dnech: ten už ovládaly škodovky 8Tr.
Tatra T400 číslo 431, při poslední jízdě označená 9431, uzavřela původní pražskou trolejbusovou éru. Snímek zachycuje dochovaný vůz v muzeu v roce 2010. ŠJů ( cs:ŠJů ) / Wikimedia / CC BY-SA 3.0 / zmenšeno Barrandov měl na mapě pět linek a 81 trolejbusů
Ropné krize změnily pohled na závislost dopravy na dováženém palivu. DPP popisuje, jak na přelomu 70. a 80. let znovu rostl zájem o elektrickou trakci a její ekologické výhody. Zrušený trolejbus přestal vypadat jako technika, za kterou se stačí ohlédnout v muzeu.
Konkrétní příklad nabízí
barrandovská studie ze září 1987. Pro výhled do roku 2000 počítala s linkami A až E a s 81 trolejbusy včetně zálohy: 35 vozů Škoda 14Tr a 46 kloubových 15Tr. Trolejbusy se zvažovaly jako alternativa k tramvaji i jako její doplněk.
Na
dochované mapě a titulním listu návrhu je dobře vidět drobnost, která se snadno přehlédne. Nápis „Trolejbusová varianta r. 2000“ označuje výhled, zatímco titulní list nese datum IX/1987. Mapa ukazuje navržené řešení, nikoli síť, po níž se skutečně jezdilo.
Nejblíže návratu byla podle DPP Praha v letech 1988 až 1991. Projektovaly se tratě zejména pro Prahu 5 a Prahu 8 a první řidiči se dokonce školili v Pardubicích. Investičně náročné projekty ale postupně skončily. Zájem o elektřinu sám nové troleje nezaplatil.
Návrat začal zkouškami, ne obnovením staré sítě
Skutečný návrat přišel až 15. října 2017 s pilotním provozem v Prosecké ulici. Od 1. července 2018 následovala
pravidelná linka 58 v rámci zkušebního provozu. Standardní rutinní provoz mezi Palmovkou, Čakovicemi a Miškovicemi začal 1. února 2024. Bateriový trolejbus SOR TNB 12 při zahájení pilotního provozu 15. října 2017. Návrat umožnila i technologie, která nepotřebuje troleje nad celou trasou. Zubozrout / Wikimedia / CC BY-SA 4.0 / zmenšeno
Nové vozy přitom řeší i někdejší závislost na souvislém vedení. Pod trolejí jedou a dobíjejí baterie, zbytek trasy zvládnou bez drátů, jak vysvětluje
popis elektrifikace linky 140. Do ulic se tak vrátil známý princip s jinými možnostmi. Tentokrát nemusí infrastruktura kopírovat každý metr jízdy. Historický snímek Jungmannova náměstí: FOTO:FORTEPAN / Faragó György, Fortepan 261586. Reprodukce je zmenšená bez ořezu.