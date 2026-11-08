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Praha zrušila trolejbusy a nahradila je autobusy. Ropné krize pak změnily pohled na jejich návrat

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Pražské trolejbusy skončily v říjnu 1972. Ropné krize podpořily plány návratu, ale barrandovský návrh z roku 1987 zůstal na papíře. Skutečný návrat začal roku 2017.
Trolejbus Tatra T400 na Jungmannově náměstí v Praze na černobílém snímku

Trolejbus Tatra T400 na Jungmannově náměstí v Praze na černobílém snímku

Zdroj: Faragó György / Wikimedia / CC BY-SA 3.0 / zmenšeno
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 08.11.2026 12:09

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

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