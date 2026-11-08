iPhone umí skrýt libovolnou aplikaci, aby ji nikdo neviděl. Nastavíte si tak soukromí, které nikdo nenaruší

Apple tuto funkci představil v červnu 2024 a do iPhonů se dostala s vydáním iOS 18 dne 16. září 2024. Princip je jednoduchý: dlouze podržíte ikonu aplikace stažené z App Storu, zvolíte možnost „Require Face ID“ a rozhodnete se, zda ji chcete pouze zamknout, nebo rovnou skrýt. Pokud aplikaci skryjete, zmizí z domovské obrazovky, z knihovny aplikací i z výsledků vyhledávání. Přesune se do zamčené složky Hidden, která se nachází úplně dole v knihovně aplikací. Otevřít ji lze pouze po ověření pomocí Face ID, Touch ID nebo kódu telefonu.
Obsah skryté aplikace se navíc nezobrazuje v náhledech oznámení, návrzích Siri ani ve výsledcích systémového vyhledávání. Z dané aplikace také nebudete dostávat oznámení ani příchozí hovory. Jde o systémovou vrstvu ochrany soukromí, která je součástí samotného iOS. Má ale svá pravidla a omezení, která je dobré znát dříve, než se na ni začnete spoléhat.
Co přesně iPhone dokáže a kde jsou hranice
Skrýt lze prakticky jakoukoli aplikaci staženou z App Storu, například bankovní aplikaci, seznamku, zdravotní aplikaci, messenger nebo hru. Předinstalované aplikace od Applu ale skrýt nelze. Některé z nich není možné ani zamknout. Patří mezi ně Kalkulačka, Fotoaparát, Hodiny, Kontakty, Najít, Mapy, Zkratky a Nastavení.
V Evropské unii, tedy i v Česku, platí ještě jedno omezení: skrýt nelze aplikaci nastavenou jako výchozí webový prohlížeč ani alternativní obchod s aplikacemi. Pro většinu uživatelů to v praxi znamená, že Safari zůstane viditelné, pokud ho mají nastavené jako výchozí prohlížeč.
Proti běžnému nahlížení přes rameno nebo situaci, kdy někomu půjčíte telefon, jde o poměrně silnou ochranu. Skrytá aplikace není v běžném prostředí systému viditelná, dokud se neověříte. Neznamená to ale, že je za všech okolností naprosto neviditelná. Informace o skrytých aplikacích se mohou po ověření objevit například v Nastavení > Aplikace > Skryté aplikace, v přehledu Času u obrazovky, ve statistikách baterie nebo v historii nákupů v App Storu.
Krok za krokem: jak aplikaci skrýt a jak ji vrátit
Celý postup zabere jen několik sekund:
- Na domovské obrazovce najděte ikonu aplikace a dlouze ji podržte.
- V kontextovém menu klepněte na Require Face ID / Touch ID / Passcode.
- Pokud chcete aplikaci pouze zamknout, potvrďte volbu Require Face ID.
- Chcete-li ji úplně skrýt, zvolte Hide and Require Face ID, ověřte se a potvrďte tlačítkem Hide App.
Aplikace okamžitě zmizí z běžného prostředí. Pokud ji budete chtít znovu otevřít, přejděte do knihovny aplikací a sjeďte až dolů, kde najdete složku Hidden. Po ověření se zobrazí seznam skrytých aplikací. Při každém dalším otevření konkrétní aplikace je nutné se znovu ověřit.
Chcete aplikaci vrátit mezi běžně dostupné? Ve složce Hidden podržte její ikonu a zvolte Don’t Require Face ID. Aplikace se znovu objeví v knihovně aplikací a můžete si ji případně přidat také na domovskou obrazovku.
Slabé místo: kdo zná kód telefonu, má klíč
Ve výchozím nastavení lze k odemknutí aplikace místo biometrického ověření použít také kód telefonu. To znamená, že partner, kolega nebo kdokoli jiný, kdo váš kód zná, se může ke skryté aplikaci dostat. Face ID a Touch ID tedy nepředstavují samostatnou, nepřekonatelnou bezpečnostní vrstvu. Jsou především pohodlnější alternativou k zadání kódu.
Existuje ale způsob, jak toto riziko omezit. Funkce Stolen Device Protection může mimo známá místa, případně při nastavení možnosti „Always“, vyžadovat výhradně biometrické ověření bez možnosti zadat kód. V kombinaci se skrytými aplikacemi tak poskytuje ještě vyšší úroveň ochrany. Pokud chcete zabezpečení svého iPhonu posílit, vyplatí se tuto funkci zapnout.
Ještě jeden detail, který by měli znát rodiče a firemní uživatelé: u dospívajících ve věku 13 až 17 let, kteří jsou součástí Rodinného sdílení, mohou rodiče vidět, že byla aplikace stažena, a sledovat dobu jejího používání. Na firemně nebo školně spravovaných iPhonech může správce zařízení funkci zamykání a skrývání aplikací úplně zakázat. Pokud příslušnou volbu v nabídce nevidíte, může být důvodem právě toto omezení.
Srovnání: co nabízel WhatsApp a co umí Android
Zamykání aplikací není úplnou novinkou. WhatsApp nabízel vlastní zámek aplikace už dříve. Ten ale chránil pouze samotný WhatsApp, nikoli další aplikace v telefonu. Navíc bylo možné i při zapnutém zámku odpovídat na zprávy z oznámení a přijímat hovory. iOS 18 přistupuje k ochraně na systémové úrovni: skrytá aplikace se nezobrazuje v běžných částech prostředí iPhonu a její obsah se nepromítá do systémových oznámení ani vyhledávání.
Android přinesl podobnou funkci pod názvem Private Space v Androidu 15. Funguje jako oddělený profil, ve kterém lze uchovávat citlivé aplikace a chránit je vlastním zámkem. Když je tento prostor uzamčený, aplikace se nezobrazují v nabídce aplikací, ve vyhledávání, v přehledu naposledy otevřených aplikací ani v nastavení. Rozdíl v přístupu je ale zásadní: Android vytváří oddělený prostor, zatímco iOS umožňuje skrývat jednotlivé aplikace přímo v hlavním systému. Nevýhodou řešení od Googlu je, že vyžaduje Android 15 nebo novější a jeho dostupnost se může lišit podle konkrétního výrobce a modelu zařízení.
Co se stane po přechodu na nový iPhone
Důležitá informace pro všechny, kdo plánují přechod na novější model: Apple uvádí, že nastavení zamknutí a skrytí aplikací se nesynchronizuje přes iCloud a platí pouze pro konkrétní iPhone. Záloha na iCloudu sice může obnovit data aplikací i rozložení domovské obrazovky, ale zamknutí a skrytí aplikací bude pravděpodobně nutné nastavit znovu ručně. Počítejte proto s tím, že po přechodu na nový iPhone mohou být aplikace, které jste měli na předchozím zařízení skryté, opět viditelné.
Funkce je dostupná na všech iPhonech kompatibilních s iOS 18: řadách iPhone 16, 15, 14, 13, 12 a 11, dále na modelech iPhone XR, XS, XS Max a iPhone SE druhé generace a novějších. Apple pro Česko neuvádí žádná další omezení nad rámec zmíněné unijní výjimky týkající se výchozího prohlížeče a alternativních obchodů s aplikacemi.
Ochrana soukromí aplikací je tak poprvé řešená přímo na úrovni systému iPhonu, nikoli pouze uvnitř jednotlivých aplikací. Není dokonalá: kdo zná váš kód a nemáte zapnutou funkci Stolen Device Protection, může se ke skrytým aplikacím dostat. Pro běžné situace, kdy telefon leží na stole nebo ho někomu na chvíli půjčíte, ale představuje výrazně účinnější ochranu než pouhé odstranění ikony z domovské obrazovky.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman