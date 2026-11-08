Kde se natáčelo Zítra vstanu a opařím se čajem: Odletová hala v pražském metru a pláže v Peru

Kultovní česká sci-fi komedie Zítra vstanu a opařím se čajem baví diváky už dlouhé desítky let a patří do zlatého fondu naší kinematografie. Snímek režiséra Jindřicha Poláka je plný cestování v čase, dvojníků a nešťastných nacistů s ukradenou vodíkovou bombou. Televizní štáb v polovině 70. let zavítal hned do několika známých pražských míst a prosluněný exotický úvod pořídil dokonce až na úplně jiném kontinentu.
Sraz spiklenců u Vltavy
Ačkoliv filmový děj pracuje s tehdejší dalekou budoucností v roce 1996 a společností Universum zprostředkovávající cesty do různých historických období, kulisy k těmto událostem našli tvůrci v samotném srdci reálné Prahy. Schůzku zlotřilých nacistů v čele s Jiřím Sovákem a Vladimírem Menšíkem filmaři umístili na břeh Vltavy.
Přepychová okna s výhledem, honosné lustry a dlouhé mramorové chodby v prvních minutách snímku zachycují dobovou podobu tehdejšího hotelu InterContinental. Do jeho rozlehlých garáží později zapadli Menšík se Sovákem s mrtvolou v kufru svého vozu a ze stejného místa v rychlosti odjížděli pryč. Luxusní interiér dodnes stojí na rohu luxusní Pařížské ulice, ačkoliv jeho vnitřní dispozice po masivních rekonstrukcích zaznamenaly určité změny a budova několikrát změnila název i majitele.
S vedlejší Pařížskou ulicí je úzce spojená i velká část dalších filmových obrazů. Nacházel se zde dům rodiny Kroupových a nedaleko před ním postával herec Petr Kostka se svou snoubenkou. Na křižovatce s ulicí Elišky Krásnohorské zase filmaři natáčeli exteriérové prostory před samotným podnikem Universum a hned o pár metrů dál po schodech na Kampu utíkali kumpáni, aby se na blízkém Karlově mostě v dalším časovém paradoxu elegantně zbavili jednoho ze svých starých já.
Smutný konec zmatené rodiny
Slavná scéna s akrobaty a následným tragickým koncem manželů Kroupových vznikla jen o kousek dál na terasách tehdy moderního obchodního domu Kotva na náměstí Republiky. Přímo zde na vyhlídkovém ochozu rodina nedopatřením přepadla přes vysoké zábradlí. Cestovní kancelář Universum kromě prostor luxusního hotelu tvořila ještě jedna neméně významná pražská stavba. Jako moderní odletovou halu a čekárnu před odletem do minulosti štáb využil zbrusu nové architektonické prvky stanice metra I. P. Pavlova na lince C.
Scéna pro změnu naprosto tragického probuzení a únosu svázaného Petra Kostky vznikla na pražském Slivenci, kde se v 70. letech nacházela opuštěná vápencová skládka. Do cizího kamionu posléze Kostka přesedal na úplně novém odpočívadle zbrusu nové dálnice kousek za Prahou u Průhonic.
Nečekaná exotika a karlovarská kolonáda
Děj sice nese výraznou pražskou stopu, ovšem kamera zabrouzdala i do odlehlejších regionů naší vlasti. Honosná vila obou bratrů Burešových dodnes leží v Karlových Varech na ulici Petra Velikého, přičemž stavba samotná v pozdějších letech krátce sloužila i jako ruské velvyslanectví. Nacistická letka vedená Jiřím Sovákem v uniformě třetí říše přistála místo roku 1944 vinou chybného přepočtu o tři roky dříve a posádka se vyrojila rovnou do přírody brdských vojenských lesů nedaleko střelnice Brda.
Úplně nejdál se ovšem vypravil menší štáb, který v samotném úvodu zaznamenal sluncem zalité pobřeží s promenádou. Pokud byste chtěli projít místy, kde filmový Menšík poprvé představuje svůj velkolepý plán, museli byste si zaletět až do Peru a najít zdejší exotickou pláž s adresou Malecón San Martin 527 ve městě Pucusana.
Sci-fi komedii Zítra vstanu a opařím se čajem vysílá TV Nova v neděli 8. listopadu od 11:30.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vyletarium.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (filmovamista, cs.wikipedia, csfd).