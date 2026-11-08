Bylo mu 52 a jí 29, když si řekli ano. Ondřej Kepka z Arabely si vzal svou studentku, jeho dědeček udělal to samé

Bylo mu 52 a jí 29, když si řekli ano. Ondřej Kepka z Arabely si vzal svou studentku, jeho dědeček udělal to saméPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Bylo mu 52 a jí 29, když si řekli ano. Ondřej Kepka z Arabely si vzal svou studentku, jeho dědeček udělal to saméZdroj: Nextfoto
Článek byl publikován 08.11.2026 10:36
Česká herečka měla vlastní hlavní role, festivalová ocenění i diváky. Přesto ji veřejnost vnímala hlavně...
Josef Vrána, kterého diváci znají jako Slávka Macháčka z Ulice, veřejně popsal svůj pád na dno i cestu zpět.
Zpěvák kapely O5 a Radeček vstoupil do StarDance XIV s nulovou taneční průpravou a kvůli soutěži poprvé v...
Barbara Lukešová se na začátku roku 2027 objeví v Ulici jako Tatiana Havelková. Ve stejném seriálu přitom...
Články z VIPŽivot.cz nabízejí čtenářům možnost nahlédnout do života známých osobností – bez bulvární senzace, ale s důrazem na lidskou stránku slávy, vztahů i každodenní reality celebrit. Obsah se věnuje nejen aktuálním událostem ve světě showbyznysu, ale i osobním příběhům, kariérním zlomům nebo...Všechny články tohoto autora →
- Na pláži připomínala Samanthu ze Sexu ve městě. Dana Morávková poprvé vyrazila na Kapverdy a obhájila titul módní ikony
- Veronica Biasiol si užívá s Dejdarem v Las Vegas: Tajné útěky z večírků a námluvy
- Rodiče nechtěli, aby se stala herečkou, manželství se jí rozpadlo v Mexiku. Miroslava Šafránková žila ve stínu Libuše
- Bojoval s alkoholem a myslel si, že to zvládne sám. Slávek z Ulice po letech přiznal nejtěžší období svého života