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Vypadá jako deštník a roste tam, kde jiné rostliny vzdají. Noholist vydrží minus 40 °C, ale pozor na jeho jedovaté části

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Noholist štítnatý rozevírá v jarním stínu listy jako zelené deštníky a přečká mrazy kolem −40 °C. Kromě zralého plodu ale všechny jeho části ukrývají jedovatý podofylotoxin.
Vypadá jako deštník a roste tam, kde jiné rostliny vzdají. Noholist vydrží minus 40 °C, ale pozor na jeho jedovaté části

Vypadá jako deštník a roste tam, kde jiné rostliny vzdají. Noholist vydrží minus 40 °C, ale pozor na jeho jedovaté části

Zdroj: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 08.11.2026 10:55

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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