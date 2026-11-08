Vypadá jako deštník a roste tam, kde jiné rostliny vzdají. Noholist vydrží minus 40 °C, ale pozor na jeho jedovaté části

Začátkem května se pod opadavým javorem protlačí ze země složené výhony. Během pár dní se rozvinou do štítnatých, hluboce laločnatých čepelí na vzpřímeném stonku, 30 až 45 centimetrů nad zemí. V místě, kde se bohyšky spálí v letním vedru a trávník řídne, vznikne kolonie zelených slunečníků. Podle severoamerických zahradnických služeb snáší noholist podmínky zón mrazuvzdornosti 3a až 8b. Zahradnictví Spomyšl uvádí u vyzrálých rostlin mrazuvzdornost zhruba −35 až −40 °C. Česká zima mu tedy vrásky nedělá. Má ovšem háček: kořeny, oddenky, listy i semena obsahují látku, kterou farmaceutický průmysl využívá k výrobě léků proti rakovině. Podle nás jde o ideální podrost pro zahradníka, který přesně ví, co sází a kam.
Deštníkovité listy a skrytý květ: jak noholist štítnatý vypadá
Podophyllum peltatum patří do čeledi dřišťálovitých. Domov má v listnatých lesích od jihovýchodní Kanady po střed a jihovýchod Spojených států. Američané mu říkají mayapple, American mandrake nebo umbrella leaf, čili deštníkový list. Poslední přezdívka sedí nejlépe.
Každý výhon nese jeden nebo dva listy připojené ke stonku blízko středu čepele, proto botanici mluví o štítnatém tvaru. Profil v databázi
NC Extension Gardener Plant Toolbox upozorňuje na detail užitečný pro netrpělivé pěstitele. Kvést dokážou jen stonky se dvěma listy. Mladý trs s jednolistými výhony proto zůstává první sezony obvykle bez květu, což je normální vývoj.
Samotný květ snadno přehlédnete. Bílý, převislý, schovaný ve vidlici pod listy, objeví se v květnu a červnu. Pak z něj vyroste vejčitý plod, který v srpnu až září žloutne a měkne. Celkový dojem tak stojí na olistění, květ funguje spíš jako tajemství pro ty, kdo se sehnou.
Kolonie se rozrůstá oddenky pomalu. Britská Royal Horticultural Society (RHS) počítá s rozpětím 1 až 1,5 metru a dobou do plné dospělosti 2 až 5 let. Po dozrání plodů může nadzemní část v létě zatáhnout, takže k noholistu se vyplatí přidat sousedy, kteří převezmou scénu ve druhé polovině sezony, třeba kapradiny nebo pozdně kvetoucí sasanky.
Stín, vlhká půda a tuhé mrazy: kde noholist prospívá
Noholist si nejlépe vede v polostínu až stínu pod opadavými stromy a keři. Na jaře, kdy koruny ještě nejsou olistěné, dostane dost světla k rozvinutí. V létě mu pak listoví nad hlavou drží chladnou půdu. Přesně tenhle rytmus kopíruje jeho přirozené lesní stanoviště.
Půda má být humózní, kyprá a propustná, přitom trvaleji vlhká. Spomyšl doporučuje pH přibližně 5,5 až 7,0, hustotu 5 až 7 rostlin na metr čtvereční a rozestupy kolem 35 až 45 centimetrů. Severoamerická databáze přiznává rostlině i určitou toleranci k suchu a hodnotí ji jako nenáročnou na údržbu. Pro českou zahradu z toho plyne jednoduchá rovnice: zimu noholist zvládne sám, letní přísušek musíte pohlídat vy.
Ve stínu pod hustými jehličnany, kde se ztrácí i břečťan, je potřeba připravit půdu předem. Pomůže zapravit kompost nebo listovku, záhon nastlat vrstvou listí a během prvního roku po výsadbě zalévat v delších suchých obdobích. Dobře zakořeněný trs pak stinný kout ovládne bez dalšího pečování.
Výsadbu Spomyšl doporučuje od března do května nebo od září do listopadu. Konec října tedy nabízí poslední podzimní šanci, případně čas na přípravu záhonu a objednávku na jaro.
Sehnat noholist v Česku vyžaduje trochu hledání, v nabídce se objevuje spíš jako specialita:
Zahradnictví Spomyšl: 569 Kč za kus, podle stránky skladem. Tropik.cz: větší rostlina za 199 Kč, aktuálně vyprodaná.
Cenový rozdíl je výrazný, levnější varianta se ale může vrátit do nabídky nejdřív na jaře. Kdo touží po hotové kolonii, počítá s pěti až sedmi rostlinami na metr čtvereční. Při vyšší ceně jde o investici kolem tří až čtyř tisíc korun.
Noholist, bohyška a pachysandra: v čem stínomilné trvalky soupeří
Do stinných partií sahá většina zahrádkářů po osvědčené trojici: bohyška, kopytník, pachysandra. Noholist mezi nimi vyniká architekturou listu, vytrvalostí efektu je ovšem nepřekoná.
Rostlina Sezonní efekt Nároky na půdu a vláhu Zvláštnost Noholist štítnatý výrazný na jaře a začátkem léta, pak může zatáhnout humózní, propustná, vlhčí deštníkovité listy, jedovatý Bohyška celou sezonu vlhká a úrodná, v suchu hnědne obrovský výběr barev a tvarů listů Kopytník evropský celoročně, stálezelený humózní, vlhká, propustná nízký koberec, rovněž jedovatý Pachysandra celoročně snese různé půdy kromě velmi suchých ve vlhku se může nepříjemně rozrůstat
Z tabulky plyne praktický závěr. Noholist se hodí jako solitérní skupina, která na jaře udělá dojem, a k ní nízký kopytník nebo kapradiny, jež pokryjí zem po zbytek roku. Kdo potřebuje jedinou rostlinu na trvalé zakrytí holé plochy, sáhne spíš po pachysandře. Pozornost si ale zaslouží i kopytník: podle RHS je při požití rovněž toxický, takže jedovatost ve stínomilném sortimentu není výsadou noholistu.
Zdroj fotografie: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Podofylotoxin: jed v listech, lék v laboratoři
Toxicita noholistu sahá prakticky do celé rostliny. Problematické jsou:
kořeny a oddenky, stonky a listy, semena a nezralé plody.
Wisconsin Horticulture shrnuje situaci stručně: všechny části kromě plodu obsahují podofylotoxin, který je při požití vysoce toxický. Severoamerická databáze řadí rostlinu mezi vysoce toxické pro člověka a uvádí jako účinnou složku podofylin, pryskyřičnou směs s podofylotoxinem.
Plně zralý, měkký a žlutý plod se v některých amerických zdrojích uvádí jako jedlý syrový, avšak jen v omezeném množství. Semena v něm zůstávají nejedlá. Pro domácí zahradu z toho plyne jediné rozumné doporučení: plody nesbírat a neochutnávat. Hranice mezi „dozrálým“ a „ještě nezralým“ se v praxi pozná špatně a omyl může skončit v nemocnici.
Zároveň právě tahle látka udělala z noholistu rostlinu, o kterou se zajímá onkologie. Americký Národní onkologický institut (National Cancer Institute) popisuje etoposid jako polosyntetický derivát podofylotoxinu získávaného z Podophyllum peltatum. Lék blokuje enzym topoizomerázu II a brzdí dělení nádorových buněk. Původní obyvatelé Ameriky využívali rostlinu v lidovém léčitelství. Z farmaceutického využití rozhodně neplyne, že by se dala použít doma. Rostliny podle nás podobné látky vytvářejí jako obranu proti okusu a noholist v tom vyniká.
Jed navíc působí i zvenčí. Kontakt s listy či kořeny může podráždit kůži, v horším případě vést až k tvorbě vředů. Při dělení trsů, výsadbě a úklidu odumřelých listů proto patří na ruce rukavice a zbytky do kompostu mimo dosah dětí.
Kam noholist nesázet a jak postupovat při podezření na otravu
Pěstitelsky zvládne noholist i začátečník. Bezpečnostně je to rostlina pro promyšlenou výsadbu. Nepatří k pískovišti, do herního koutu, k výběhu psa ani pod ovocné stromy, kde děti sbírají spadaná jablka a žlutý plod by mohly považovat za další pamlsek.
Americká ASPCA vede noholist jako toxický pro psy, kočky i koně. U zvířat popisuje zvracení, průjem, malátnost, lapání po dechu a vzácně kóma, při kontaktu s kůží pak zarudnutí a vředy. U lidí uvádí severoamerická databáze podobný obraz: slinění, zvracení a průjem, k tomu neklid, bolest hlavy, horečku či apatii, ve vážných případech kóma.
Při podezření, že dítě nebo zvíře část rostliny pozřelo, doporučuje
Toxikologické informační středisko tento postup: Zachovat klid a odebrat zbytky rostliny z úst. Rostlinu vyfotit, případně utrhnout vzorek a vzít ho s sebou k lékaři. Okamžitě zavolat na nepřetržitou linku TIS při VFN Praha: 224 919 293 nebo 224 915 402. Dál se řídit pokyny toxikologa, včetně případného podání aktivního uhlí.
U domácích mazlíčků vede první cesta k veterináři, telefon do TIS ale pomůže rychle vyhodnotit závažnost. Doporučujeme si čísla uložit do mobilu už ve chvíli, kdy rostlinu přinesete domů.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková