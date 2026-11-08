LeBron se vrátil do Clevelandu a dal osm bodů. Jeho nová role vyvolává otázku, kterou dřív nikdo neřešil

LeBron James se do Clevelandu nevracel poprvé. Jenže tentokrát oblékal dres Philadelphie 76ers a místní publikum ho přijalo jinak, než když se vracel jako největší symbol vlastního klubu. Při každém dotyku s míčem v první půli se ozývalo i bučení. Cavaliers navíc vyhráli přesvědčivě 119:95 a James odehrál jeden ze svých nejslabších střeleckých večerů posledních let.
Jeho bilance: osm bodů, sedm doskoků, střelba 3 z 12 a šest ztrát. Podle zápasové reportáže NBA šlo teprve o desátý zápas základní části v jeho 24leté kariéře, v němž zůstal pod hranicí deseti bodů. Série 396 utkání odehraných v Clevelandu s alespoň deseti body tak skončila.
Před lety by osm bodů znamenalo poplach
LeBron byl po dvě desetiletí hráčem, kolem kterého se soupeřova obrana musela organizovat od první minuty. Dokázal dirigovat útok, útočit do koše, najít střelce a přitom sám pravidelně přidávat vysoké bodové součty. V současné Philadelphii se však pohybuje v jiném kontextu.
76ers mají vedle Jamese další výrazné osobnosti, včetně Tyrese Maxeyho a Joela Embiida. V utkání s Clevelandem navíc nastoupili také Jaylen Brown a talentovaný VJ Edgecombe. Útok se tedy nemusí opírat o jediného muže stejným způsobem jako v některých LeBronových dřívějších týmech.
Z toho ale nelze automaticky vyvodit, že osm bodů bylo výsledkem plánované změny role. James proti Cavaliers proměnil jen tři střely ze dvanácti, včetně nuly ze čtyř pokusů za tři body. Byl to i nepovedený individuální výkon, nikoli pouze důkaz skromnějšího zadání.
Výsledek odhalil problém celé Philadelphie
Cleveland vedli Donovan Mitchell s 23 body a Evan Mobley s 22. Philadelphia se po přestávce přiblížila, ale Cavaliers znovu odskočili a zápas uzavřeli s náskokem 24 bodů. LeBron nebyl jediný hráč hostů, který se trápil. Joel Embiid neproměnil ani jednu z devíti střel z pole a skončil se šesti body, získanými z trestných hodů.
To je pro hodnocení Jamesova večera zásadní. Pokud se nedaří víc útočným oporám najednou, není poctivé vysvětlovat porážku výhradně stárnutím jedné legendy. Philadelphia prohrála jako tým, jehož útok se tentokrát nedostal k obvyklé produktivitě.
Co LeBron ještě musí dokazovat?
Z historického hlediska už vůbec nic. Z basketbalového hlediska ale zůstává otevřené, jestli dokáže při menším počtu střel udržet vliv na zápas díky tvorbě hry, práci bez míče a správnému rozdělování odpovědnosti.
Právě to je možná největší rozdíl mezi LeBronem jeho vrcholných let a LeBronem ve 24. sezoně. Dřív se řešilo, kolik bodů ještě přidá k vítězství. Dnes stojí za to sledovat, zda Philadelphia vítězí i v utkáních, kdy nemusí být hlavním střelcem, a jaký díl jejího úspěchu vytváří bez vlastních košů.
Cleveland přinesl nepříjemnou odpověď pro jeden večer. Způsob, jakým James svou roli zvládne v dalších týdnech, bude mít pro ambice Philadelphie mnohem větší význam než konec jedné statistické série.
MOHLO BY SE TI TAKÉ LÍBIT
Zdroje: Vše o sportu [1], NBA / Associated Press – Cavaliers beat 76ers 119-95 as LeBron James is held to 8 points [2], Reuters – Cavaliers grab early lead, then pull away after Sixers' rally [3].