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Šlechtici přijeli oslavit nového krále. Místo hostiny je ve Stockholmu čekalo popraviště

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Korunovace dánského krále Kristiána II. měla roku 1520 završit návrat jeho moci nad Švédskem. Pozvaní šlechtici, duchovní a měšťané se však během několika dní změnili z hostů v obviněné. Na stockholmském náměstí začaly 8. listopadu popravy, které vstoupily do dějin jako Stockholmská krvavá lázeň. Proč mohl panovník po slavnostní korunovaci přikročit k masakru a kdo vlastně rozhodl, že politický spor bude označen za kacířství?
Šlechtici přijeli oslavit nového krále. Místo hostiny je ve Stockholmu čekalo popraviště

Šlechtici přijeli oslavit nového krále. Místo hostiny je ve Stockholmu čekalo popraviště

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 08.11.2026 11:30

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