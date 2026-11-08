Šlechtici přijeli oslavit nového krále. Místo hostiny je ve Stockholmu čekalo popraviště

Slavnost, která se během několika dnů proměnila v soud
Na začátku listopadu 1520 působil Stockholm jako město, ve kterém se konečně rozhodlo o dlouhém mocenském zápasu. Dánský král Kristián II. byl korunován také švédským panovníkem. Šlechta, duchovní a významní měšťané se účastnili slavností, jimiž měl začít nový pořádek. V pozadí ale zůstávaly letité konflikty mezi švédskými odpůrci dánské vlády, církevními představiteli a příznivci obnovené unie.
Když oslavy skončily, atmosféra se dramaticky změnila. Někteří účastníci byli zadrženi a obviněni z kacířství. Osmého listopadu začaly na náměstí Stortorget popravy, při nichž zahynuly desítky lidí. V různých historických přehledech se počet obětí liší; Švédské historické muzeum hovoří o téměř stovce popravených. Místo nového začátku tak korunovace zůstala v paměti jako Stockholmská krvavá lázeň.
Samotný název může svádět k představě nekontrolovaného výbuchu brutality. Ve skutečnosti za událostí stál složitý mocenský spor, v němž obvinění z náboženského provinění umožnilo obejít sliby a dohody, které měly zaručit bezpečnost politických protivníků.
Proč dánský král potřeboval švédskou poslušnost
Dánsko, Norsko a Švédsko byly od konce čtrnáctého století spojeny personální unií, známou jako Kalmarská unie. Tento státní celek však nebyl stabilní říší bez vnitřního odporu. Švédští předáci se opakovaně stavěli proti pokusům o pevnější kontrolu ze strany dánského krále. Zemí tak procházely střídající se fáze dohody, povstání a vojenských výprav.
Kristián II. se usiloval prosadit jako plnohodnotný švédský král. Proti němu stáli přívrženci švédského správce Stena Stureho mladšího, který byl během bojů smrtelně zraněn. Na druhé straně konfliktu stál také uppsalský arcibiskup Gustav Trolle, jehož soupeření se Stureho stoupenci zahrnovalo spor o hrad Almarestäket a postavení církve.
Právě Trolleho nároky a dřívější zacházení s arcibiskupem vytvořily náboženský rozměr celé záležitosti. Švédská politická šlechta mohla vnímat spor jako zápas o moc a samostatnost. Církevní soudní jazyk však umožnil představit určité činy jako útok proti církevní autoritě. Takové obvinění mělo v tehdejší společnosti mnohem závažnější důsledky než běžná politická opozice.
Jak se z odpůrců stali kacíři
Po korunovaci byly proti několika významným osobám vzneseny výhrady související s jejich jednáním proti arcibiskupovi Trollovi. Podle historických rekonstrukcí hrál náboženský proces zásadní roli při ospravedlnění následných trestů. Označení za kacíře totiž mohlo otevřít cestu k popravám, i když král předtím při jednání o kapitulaci slíbil některým protivníkům milost nebo bezpečnost.
Důležité je přitom nepřekládat tento postup automaticky do dnešní představy soudního řízení. Šlo o prostředí, kde se církevní moc, světské tresty a dynastické zájmy překrývaly. Zdroje se neshodují v tom, nakolik Kristián II. jednotlivé popravy plánoval předem a jak přesně se na rozhodování podíleli jeho rádci nebo arcibiskup Trolle. Švédské historické muzeum tuto nejistotu výslovně připomíná.
Samotné popravy nicméně proběhly na veřejném místě. Mezi oběťmi byli biskupové, šlechtici, radní a další lidé, jejichž vazba na předchozí politický odpor měla pro panovníka význam. Zpráva o tom, co se odehrálo, se rychle stala součástí švédské politické paměti. Pozdější popisy někdy přidávají detaily, které nelze spolehlivě ověřit, ale rozsah a politický dopad násilí jsou nepochybné.
Krvavá lázeň neposílila království. Pomohla ho rozbít
Pokud bylo cílem zastrašit odpůrce a upevnit dánskou kontrolu, výsledek byl v dlouhodobé perspektivě opačný. Masakr poskytl švédským odpůrcům mimořádně silný mobilizační příběh. Následovalo povstání vedené Gustavem Vasou, který se později stal švédským králem. V roce 1523 Švédsko fakticky opustilo dosavadní unijní uspořádání a Gustav Vasa nastoupil na trůn.
Tento vývoj nebyl nevyhnutelným důsledkem několika listopadových dnů. Švédský odpor vůči dánské moci existoval dávno předtím a Gustavova pozdější vláda měla vlastní politické i hospodářské předpoklady. Krvavá lázeň však poskytla událost, kterou bylo možné proměnit v jednoznačné varování před cizí vládou a současně v legitimaci nové dynastie.
Na dobových a pozdějších vyobrazeních se stockholmské popravy objevovaly jako důkaz krutosti Kristiána II. Proti němu stáli autoři, kteří chtěli vysvětlit vlastní podíl na dění nebo ospravedlnit nové uspořádání. Historik proto nemůže bez výhrad přijímat každou dramatickou scénu, která se v průběhu staletí stala součástí národního vyprávění.
Kdy slavnost přestala být ochranou
Nejtragičtější část příběhu nespočívá jen v počtu popravených. Lidé přijeli na korunovaci jako hosté, kteří očekávali, že slavnost představuje začátek stabilizace poměrů. V několika dnech se ukázalo, že veřejné smíření nemusí znamenat skutečné bezpečí a že politickou výhodu lze získat pomocí proměny protivníka v náboženského zločince.
Stockholmská krvavá lázeň proto není jen temnou epizodou středověkého násilí. Je příběhem o tom, jak se pravidla politického střetu mohou během jediného rozhodnutí zhroutit a jak potom paměť podobné události utváří vztahy mezi zeměmi po staletí.
V listopadu 1520 se Kristián II. domníval, že si Švédsko podrobil. Ve skutečnosti pomohl vytvořit jeden z nejsilnějších důvodů, proč se od jeho vlády odvrátit.
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Zdroje: Kód Enigma [1], Swedish History Museum – The Stockholm Blood Bath [2], Encyclopaedia Britannica – Stockholm Bloodbath [3], Encyclopaedia Britannica – Christian II [4], img ai generated