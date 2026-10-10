Odborníci varují. Srovnali jsme spotřebu varné konvice a hrnce na plotně, výsledek mnohé Čechy překvapí

Skoro v každé české kuchyni se ráno řeší stejná otázka. Nalít vodu na čaj do rychlovarné konvice, nebo postavit hrnec na plotnu? Mezi lidmi panuje přesvědčení, že konvice je za všech okolností ta úspornější volba. Když jsme spotřebu obou způsobů porovnali, vyšlo najevo, že skutečnost je zajímavější. A varování energetických poradců navíc míří jinam, než byste čekali.
Konvice proti plotně: skoro dvojnásobný rozdíl
Při samotném ohřevu vody se rychlovarné konvici v kuchyni málokterý spotřebič vyrovná. Topné těleso je ponořené přímo ve vodě, takže teplo putuje rovnou tam, kam má. Litr vody zvládne konvice zhruba za 0,11 kilowatthodiny (kWh).
Hrnec na klasické plotně je na tom znatelně hůř. Sklokeramická deska spotřebuje na stejný litr zhruba 0,13 až 0,15 kWh a stará litinová plotýnka klidně 0,16 až 0,20 kWh. Důvod je prostý. Plotna musí nejdřív rozpálit sama sebe i dno hrnce a velká část tepla se vytrácí do okolního vzduchu. U plynového hořáku je ztráta ještě větší. Část žáru z plamene mine dno hrnce a uniká kolem něj do vzduchu.
Přečtěte si také: Tento 1 spotřebič v obýváku sežere za rok víc proudu než lednice a pračka dohromady. Češi ho nechávají zapnutý celý den Na klasické plotně unikne část tepla do okolního vzduchu, takže ohřev stejného litru vody vyjde na víc energie. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
V praxi to znamená, že ohřát vodu na kamnech vás stojí klidně až dvojnásobek energie oproti konvici. U jednoho šálku čaje to nepoznáte, přes rok se to ale nasčítá.
Překvapení jménem indukce
Tady přichází moment, který většinu lidí zarazí. Indukční varná deska se na ohřev vody rychlovarné konvici vyrovná. Pracuje totiž na podobném principu. Magnetické pole rozehřeje rovnou dno hrnce, takže se teplo neztrácí do vzduchu kolem, a účinnost se u obou spotřebičů pohybuje někde mezi 80 a 90 procenty.
Jednotlivá měření se v detailech liší. Některá dávají mírně navrch konvici, jiná indukci, jenže rozdíl je tak malý, že v běžné kuchyni ho nepoznáte. Obě varianty nechávají klasickou plotnu i plyn daleko za sebou.
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Pořizovat si indukční desku jenom kvůli čaji se ale nevyplatí. Proti správně používané konvici žádnou velkou výhodu nemá a nová deska stojí tisíce korun.
Kolik energie spotřebují jednotlivé způsoby na ohřev jednoho litru vody, shrnuje následující přehled:
Spotřebič Energie na litr vody Rychlovarná konvice kolem 0,11 kWh Indukční deska zhruba stejně jako konvice Sklokeramická deska 0,13 až 0,15 kWh Litinová plotýnka 0,16 až 0,20 kWh Odborníci varují hlavně před jednou věcí: kolik vody naléváte Přečtěte si také: Elektrikář varuje: tenhle 1 přístroj v koupelně spotřebuje za rok víc než pračka. Češi ho přitom nechávají zapnutý celý den
Nejvíc energie přitom uteče kvůli jednomu běžnému zlozvyku. Spousta domácností napustí konvici odhadem, často až po rysku, i když chystá jediný hrnek čaje. Podle průzkumů většina lidí čas od času ohřeje vody víc, než nakonec vypije. Zbytek vychladne a většinou ho vylijeme.
Právě sem míří varování energetických poradců. Zbytečně ohřátá voda vyjde na jeden var jen na pár haléřů, jenže konvici zapínáme pořád dokola. Přebytky se za rok nasčítají do několika set korun, které zaplatíte úplně zbytečně. Náprava přitom nic nestojí. Nejdřív si naberte vodu do hrnků, ze kterých budete pít, a tím pak naplňte konvici. Kolik šálků chystáte, tolik dávek odměřte.
Vodní kámen a poklička rozhodují víc, než čekáte
Na spotřebu konvice má vliv i vodní kámen. Vápenaté usazeniny obalí topné těleso a brání mu předávat teplo do vody, takže ohřev trvá déle a spotřeba roste. Poznáte to snadno. Pokud voda bublá nápadně déle než kdysi nebo konvice u toho víc hlučí, je čas ji odvápnit. Postačí kyselina citronová nebo ocet a pár minut.
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U hrnce na plotně udělá největší službu poklička. Zadrží páru i teplo, voda se díky ní ohřeje rychleji a spotřeba klesne klidně o třetinu. Svou roli hraje i velikost nádoby. Když stojí úzký hrnec na široké zóně, část tepla mine dno a odchází do vzduchu.
Pro čaj konvice, na dlouhé vaření zbytek
Pokud chcete jen ohřát vodu, sáhněte po rychlovarné konvici a nalijte do ní přesně tolik, kolik potřebujete. Kdo vaří na indukci, může ji na menší množství použít rovnou s hrncem a pokličkou a vyjde to nastejno. Klasickou plotnu a plyn nechte na dušení a dlouhé vaření, kde na rychlém ohřevu vody tolik nezáleží.
Zázraky ale nečekejte. Vaření tvoří jen malý zlomek domácí spotřeby energie, drtivou většinu účtu dělá topení a ohřev vody v bojleru. Pár set korun ročně navíc je příjemných, účet za energie ale zásadně nepromění.
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Zdroje: https://www.az-elektrina.cz/spotreba/varne-desky/, https://www.srovnejto.cz/blog/5-1-tipu-jak-usetrit-energie-pri-vareni/, https://www.penize.cz/bydleni/380717-10-1-tip-jak-v-kuchyni-usetrit-na-energiich, https://www.tiscali.cz/800-kc-rocne-vyhodite-jen-proto-ze-rychlovarnou-konvici-plnite-spatne-indukce-to-zvladne-za-zlomek-ceny-708631, https://www.mora.cz/tiskova-zprava/vite-na-cem-nejrychleji-ohrejete-pokrm/, https://zeptejsevedce.cz/dotazy-a-odpovedi/je-lepsi-ohrivani-vody-v-rychlovarne-konvici-nebo-na-plynovem-sporaku/
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