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Odborníci varují. Srovnali jsme spotřebu varné konvice a hrnce na plotně, výsledek mnohé Čechy překvapí

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Skoro v každé české kuchyni se ráno řeší stejná otázka. Nalít vodu na čaj do rychlovarné konvice, nebo...
Odborníci varují. Srovnali jsme spotřebu varné konvice a hrnce na plotně, výsledek mnohé Čechy překvapí

Odborníci varují. Srovnali jsme spotřebu varné konvice a hrnce na plotně, výsledek mnohé Čechy překvapí

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 10.10.2026 12:09

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FVE.info

Web se zaměřuje na aktuální informace o technologiích pro běžné spotřebitele – od fotovoltaiky a chytrých domácností přes elektromobilitu až po moderní způsoby úspor energie. Čtenáři zde najdou praktické rady, přehledy nových produktů i vysvětlení principů, které pomáhají lépe pochopit svět...

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