Z Dánska přichází topení, které by mohlo hřát i česká města. Z 1 kWh proudu dá 40 kWh tepla

Majitelé tepelných čerpadel dobře vědí, kolik tepla jim přístroj vyrobí z každé kilowatthodiny ze sítě. Na severu Dánska teď vzniká projekt, jehož poměr by je nejspíš zarazil. Stojí za ním vrt sahající kilometry pod zem a dvojitá trubka s vakuem mezi stěnami. Technologie je zatím teprve v testu, a jestli by se uplatnila i v českých teplárnách, zůstává otevřenou otázkou.
Domácí čerpadlo proti dánskému vrtu
Účinnost tepelného čerpadla vyjadřuje topný faktor, zkráceně COP. Hodnota 4 znamená, že z 1 kWh elektřiny vzniknou 4 kWh tepla. U čerpadel země-voda a voda-voda se čeká aspoň tolik, jinak by se provoz nevyplatil.
Když se projektové údaje firmy Green Therma pro demonstrační zařízení Heat4Ever přepočtou, vychází při plném výkonu zhruba 40 kWh tepla na 1 kWh elektřiny. Obě zařízení lze srovnat jen orientačně, protože jedno topí v rodinném domě a druhé má zásobovat teplem městskou síť.
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Domácí čerpadlo musí teplo z okolí zvednout na topnou teplotu a na to potřebuje elektřinu. V Dánsku tuhle práci odvede příroda, protože hornina hluboko pod povrchem je horká sama od sebe. Elektřina tam jen pohání vodu v okruhu.
Podle projektových údajů firmy Green Therma má zařízení u Aalborgu tepelný výkon až 2 MW. Jediným spotřebičem elektřiny je oběhové čerpadlo s příkonem kolem 45 kW. Vrt přitom má dodávat 1,5 až 2 MW tepla.
Poměr 1 : 40 je tedy výpočet z těchto hodnot, dlouhodobá měření zatím chybí. Nezahrnuje energii ani peníze, které spotřebuje vyvrtání a vystrojení vrtu.
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Vrt u Aalborgu má vést asi 4 km dolů a pak zhruba 3 km vodorovně. S délkou kolem 7 km by šlo o nejhlubší a nejdelší vrt v Dánsku. Dolů teče voda mezerou mezi stěnou vrtu a vnější trubkou. Ve vodorovné části se ohřeje od horniny a nahoru se vrací vnitřní trubkou, kterou od vnější odděluje vakuová izolace DualVac.
Vakuum tak brání úniku tepla do chladnější horniny a ztráty mají podle firmy činit jen několik procent. Voda tak má na povrch dorazit dost teplá, aby přes výměník tekla rovnou do sítě dálkového tepla. Dohřívat ji tepelným čerpadlem nebude potřeba.
Proti klasické geotermii má uzavřený okruh tyto přednosti:
vystačí s jedním vrtem, klasická geotermie jich potřebuje aspoň dva (čerpací a vsakovací), nečerpá podzemní vodu, takže nepotřebuje horkovodní ložisko, nevyžaduje propustnou horninu, stačí horká hornina, odpadá zanášení minerály a koroze, které trápí otevřené systémy. U Berlína už voda obíhá Přečtěte si také: Řemeslníci si za zateplení řeknou i o 200 000 Kč. Tuhle fasádu přitom zvládne i kutil
Technologie se nejdřív zkouší na výzkumném pracovišti GFZ Potsdam v Groß Schönebecku severně od Berlína, a to ve vrtu hlubokém asi 3,2 km. Podle oznámení firmy Green Therma ze září 2026 voda okruhem obíhá a vynáší z hloubky přes 3 km teplo použitelné bez tepelného čerpadla. Test má trvat rok a výsledky měření zatím zveřejněné nejsou.
Ve Storvorde u Aalborgu získala firma v lednu 2026 od dánského ministerstva pro klima, energetiku a veřejné služby výhradní licenci. Vrtat se tam má začít v lednu 2027 se soupravou společnosti Helmerich & Payne a první teplo se čeká ještě v roce 2027. Projekt má rozpočet 133 milionů dánských korun, z toho 84 milionů tvoří dotace z dánského programu EUDP.
Místní teplárenská firma Aalborg Forsyning se zavázala teplo odebírat 30 let. Výkon 2 MW pokryje jen malou část potřeby města, protože hlavním cílem je technologii ověřit.
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O nasazení této technologie v Česku se zatím veřejně nemluví. Teplárny ale hledají náhradu za uhlí. Podle Teplárenského sdružení ČR z prosince 2024 pocházela z uhlí zhruba polovina dálkového tepla a do konce roku 2030 má jeho podíl klesnout na jednotky procent. Centrální teplo přitom podle analýzy projektu Česko v datech z prosince 2024 využívá téměř 40 % domácností.
Dálkové teplo podle analýzy Česko v datech využívá téměř 40 % českých domácností a teplárny hledají náhradu za uhlí. Ilustrační foto. Zdroj: Dániel Csík / Pexels.
Hlubinnou geotermii u nás zkoumají v Litoměřicích. Univerzita Karlova s partnery tam v projektu SYNERGYS připravuje návrh vrtů, jejichž geotermální výměník by ležel až 3,5 km pod povrchem. Tamní řešení počítá se dvěma hlubokými vrty, voda v něm proudí puklinami v hornině a teplo doplní sezonní ukládání a tepelné čerpadlo.
Green Therma cílí s dánským systémem na městské teplárenské sítě a průmyslové areály. Jestli by se uplatnil i v českých teplárnách, ukážou až výsledky z Německa a provoz v Aalborgu.
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