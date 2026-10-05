Od velkých domů k chytrému prostoru. Jak se za 30 let proměnilo české bydlení

Co znamená ideální rodinný dům? Ještě před několika desítkami let se za výhodu často považovala především větší podlahová plocha a co nejvíce prostoru. Dnes se představa komfortního bydlení posouvá. Stále důležitější je, jak jednotlivé metry čtvereční skutečně využíváme, kolik času v jednotlivých místnostech trávíme a jak dům odpovídá našemu životnímu stylu. Proměňují se také požadavky na technologie, energetickou náročnost nebo kvalitu vnitřního prostředí.
Ještě před 20 či 30 lety bylo běžné investovat do prostorů, které dnes nemusí být pro každou domácnost prioritou. Typickým příkladem jsou velké ložnice, dlouhé chodby, balkony nebo zimní zahrady. Dnes naopak větší pozornost dostávají části domu, ve kterých rodina skutečně žije – především kuchyně, obývací pokoj nebo propojené obytné prostory.
Podle zkušeností společnosti ATRIUM, která se specializuje na stavbu dřevostaveb, se proměna neodráží jen v samotných dispozicích, ale v celkovém přístupu zákazníků. Méně se řeší, kolik metrů čtverečních dům nabídne, a více to, co za ně domácnost skutečně dostane. „Dům by se měl přizpůsobit svým obyvatelům, ne naopak. Každý má jiné potřeby a způsob života, a tomu by měla odpovídat i jeho dispozice,“ říká Oldřich Šebek, obchodní ředitel společnosti ATRIUM.
Prostor podle skutečného života
Proměna velikosti a dispozic souvisí především se změnou způsobu, jakým doma žijeme. Zatímco některé prostory zůstávají spíše nevyužité, jinde rodina tráví podstatnou část dne. Smysl proto nemusí dávat velká ložnice nebo předimenzovaná chodba, pokud na jejich úkor vzniká menší obytný prostor, který domácnost využívá mnohem intenzivněji. „Důležité je, aby byl dům vzdušný, dobře osvětlený a odpovídal tomu, jak v něm chceme žít. Každý má jiné potřeby a tomu by měla odpovídat i jeho dispozice,“ popisuje Šebek.
Při plánování domu je navíc potřeba myslet na delší horizont. Domov se nestaví jen pro aktuální životní situaci, ale na desítky let. Mění se počet členů domácnosti, jejich věk i způsob, jakým dům využívají. Roli proto hraje nejen velikost a poloha pozemku, ale také představa o budoucím fungování celé domácnosti. „Nemyslete jen na nejbližší dobu – stavět budete vysněný domov na desítky let,“ upozorňuje Anna Barcuchová z Asociace dodavatelů montovaných domů (ADMD).
To může ovlivnit nejen počet místností, ale i jejich vzájemné propojení nebo možnost dům v budoucnu upravit. Dobře navržený dům by tak měl dokázat reagovat na měnící se potřeby domácnosti.
Foto: Pixabay
Když některé prvky přestávají dávat smysl
Proměna představ o bydlení je dobře vidět také na konkrétních prvcích, které byly dříve běžnou součástí rodinných domů. Příkladem jsou zimní zahrady. Prosklený prostor býval symbolem moderního bydlení, dnes ale podle zkušeností firmy ATRIUM jeho obliba klesá. „Každý metr čtvereční totiž znamená vyšší pořizovací náklady, a proto lidé stále více zvažují, zda prostor skutečně využijí,“doplňuje Šebek.
Podobný vývoj je patrný u balkonů. U rodinných domů dnes častěji dostávají přednost terasy přímo navazující na obytné prostory, které jsou praktičtější pro každodenní používání. Nejde přitom jen o módu. Lidé více přemýšlejí o tom, zda prostor, za který platí, skutečně využijí.
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Komfort není jen otázka metrů
S představou kvalitního bydlení se dnes stále více pojí také samotné prostředí, ve kterém trávíme čas. Přirozené světlo, čerstvý vzduch a dobrá akustika ovlivňují nejen komfort, ale i to, jak se doma cítíme. „Dostatek čerstvého vzduchu je důležitý nejen pro kvalitní odpočinek. Světlo zase ukazuje energii prostoru. Když k tomu máme správně naladěnou akustiku – tedy eliminujeme hluk, je to záruka zdravého, vyváženého prostoru,“ říká architekt Lukáš Janáč.
Důležitou součástí proměny je také větší důraz na energetickou efektivitu a technické vybavení. Řízené větrání s rekuperací, stínění nebo požadavky na vzduchotěsnost dnes hrají při návrhu domu výrazně větší roli než dříve. Zatímco před několika desítkami let nebyla podobná řešení běžná, dnes jsou součástí moderní výstavby.
Představa dobrého bydlení se tak za poslední desetiletí posunula od množství prostoru k jeho promyšlenému využití. Dům nemusí nabídnout co nejvíce metrů čtverečních, ale především takové zázemí, které odpovídá životu jeho obyvatel.
Zdroje info: Autor, Oldřich Šebek, Lukáš Janáč, ATRIUM
Náhledové foto: Pixabay
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