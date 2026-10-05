Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Od velkých domů k chytrému prostoru. Jak se za 30 let proměnilo české bydlení

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Co znamená ideální rodinný dům? Ještě před několika desítkami let se za výhodu často považovala především větší podlahová plocha a co nejvíce prostoru. Dnes se představa komfortního bydlení posouvá. Stále důležitější je, jak jednotlivé metry čtvereční skutečně využíváme, kolik času v jednotlivých místnostech trávíme a jak dům odpovídá našemu životnímu stylu. Proměňují se také požadavky na technologie, energetickou náročnost nebo kvalitu vnitřního prostředí.
Materiál v interiéru

Materiál v interiéru

Zdroj: Foto: Pixabay
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 05.10.2026 16:50

Reklama
Další články z Náš dům
Jak na zašlé spáry mezi dlaždicemi bez drahých přípravků
Jak na zašlé spáry mezi dlaždicemi bez drahých přípravků
Připravte ježkům zimní úkryt: na jaře se vám odmění
Připravte ježkům zimní úkryt: na jaře se vám odmění

Slimáci a ostatní škůdci v podobě otravného hmyzu nám dokážou zkazit radost z výnosů našich zahrad, které...

Gumička, sáček a sklenice: Trik, který pomůže v kuchyni
Gumička, sáček a sklenice: Trik, který pomůže v kuchyni

Otevřené sáčky s moukou, rýží, těstovinami či různými semínky dokážou v kuchyňské skříňce rychle vytvořit...

Plísně u oken se zbavíte pomocí jedlé sody
Plísně u oken se zbavíte pomocí jedlé sody

Vyskytla se vám doma plíseň v okolí oken? V takovém případě je třeba okamžitě jednat. Jedná se totiž nejen...

Deka na gauči je magnet na chlupy: Jak je odstranit bez vysavače
Deka na gauči je magnet na chlupy: Jak je odstranit bez vysavače

Praktická dekorace, která oživí interiér a zahřeje zejména v chladných dnech u sledování televize a...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš dům

úspory energií a moderní technologie pro domácnosti. Přinášíme praktické rady, ověřené návody a inspiraci pro každého, kdo plánuje stavět, vylepšovat, rekonstruovat nebo si jen zkrášlit domov. Web se věnuje širokému spektru témat – od základních stavebních postupů přes tipy na výběr vhodných...

Všechny články tohoto autora →
Náš dům
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.