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Od ledna senioři přijdou o peníze

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Dennívýzva
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Lidé, kteří odejdou do starobního důchodu v roce 2027, čeká několik změn. Stát pokračuje v postupném zpřísňování výpočtu nových penzí a jinak začne hodnotit také dobu, kdy se člověk staral o děti nebo blízkého člověka. Některé změny mohou výslednou penzi snížit.
Od ledna senioři přijdou o peníze

Od ledna senioři přijdou o peníze

Zdroj: pexels
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 19.10.2026 15:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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