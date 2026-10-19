Od ledna senioři přijdou o peníze

Důchod se bude počítat méně výhodně
Důchodová reforma postupně mění způsob, jakým stát vypočítává nové starobní důchody. Smyslem je zpomalit jejich růst. Změny se zavádějí po jednotlivých letech, takže lidé, kteří odejdou do penze později, budou mít výpočet o něco méně výhodný než ti, kteří získali nárok dříve.
V roce 2026 se za každý celý rok důchodového pojištění započítává 1,495 procenta výpočtového základu. U důchodů přiznaných v roce 2027 to bude 1,490 procenta. Na první pohled jde o nepatrný rozdíl, jenže při výpočtu se zohledňuje celá doba pojištění.
Současně se mění také započítávání výdělků. Z příjmů do první redukční hranice se v roce 2026 počítá 99 procent, v roce 2027 už jen 98 procent. Nadále platí, že příjmy nad první hranicí se započítávají podle zvláštních pravidel.
Neznamená to, že každý člověk, který půjde do důchodu v roce 2027, dostane méně peněz než člověk se stejnými příjmy, který odešel do penze o rok dříve. Výsledek závisí na výši výdělků, počtu let pojištění a dalších okolnostech. Nová pravidla ale postupně snižují výhodnost výpočtu nově přiznávaných penzí.
Výchovné za první dvě děti se změní
Výrazná změna čeká také rodiče. Dosud se důchod zvyšuje o 500 korun měsíčně za každé vychované dítě. U důchodů přiznaných od roku 2027 se však tento systém změní.
Za třetí a každé další dítě zůstane výchovné ve výši 500 korun měsíčně. U prvních dvou dětí se místo něj bude při výpočtu důchodu standardně zohledňovat doba péče prostřednictvím takzvaného rodinného vyměřovacího základu. Ten při splnění stanovených podmínek vychází ze 100 procent průměrné mzdy.
Nejde tedy o automatické odebrání 500 korun každému rodiči. Výsledek bude záviset na konkrétních příjmech a průběhu péče. Pokud by nový způsob ocenění vyšel méně výhodně než výchovné, zákon umožňuje použít výchovné i za první dvě děti.
Je přitom nutné mít na paměti, že tato změna se týká nově přiznávaných důchodů. Lidem, kteří už důchod pobírají, se jejich výchovné kvůli tomuto pravidlu zpětně neruší.
Péče o blízkého člověka dostane jinou hodnotu
Nová pravidla mají dopad také na lidi, kteří kvůli péči o dítě nebo závislého člena rodiny nemohli běžně pracovat. Doba péče se už nebude ve všech případech posuzovat jen jako období bez příjmu. Do výpočtu se může dosadit fiktivní příjem odvozený od průměrné mzdy.
U péče o dítě do tří let nebo o člověka závislého ve třetím či čtvrtém stupni se vychází ze 100 procent průměrné mzdy. U některých dalších druhů péče, například o člověka závislého ve druhém stupni, se počítá s polovinou této částky.
Smyslem je, aby lidé nebyli při výpočtu penze tolik znevýhodněni tím, že se starali o někoho, kdo jejich pomoc potřeboval. Nový způsob ocenění se opět uplatní jen u důchodů přiznaných od roku 2027.
Manželé si budou moci rozdělit výdělky
Od ledna 2027 budou mít manželé a partneři také možnost dobrovolně sdílet své vyměřovací základy pro důchodové účely. To může pomoci dvojicím, v nichž jeden člověk vydělával výrazně více než druhý, například proto, že druhý zůstal doma s dětmi.
Příjmy dosažené v jednotlivých celých kalendářních letech trvání manželství či partnerství se sečtou a rozdělí napůl. Díky tomu se mohou rozdíly mezi budoucími důchody obou partnerů zmenšit. Sdílení ale není automatické. Vyžaduje souhlas obou a splnění zákonných podmínek.
Co to znamená pro budoucí důchodce
Rok 2027 přinese několik změn, které se budou lišit podle životní situace každého člověka. U nových důchodů pokračuje postupné snižování výhodnosti výpočtu, rodičům se mění způsob ocenění péče o první dvě děti a lidé, kteří pečovali o blízké, mohou na nových pravidlech naopak získat.
Kdo plánuje odchod do důchodu na přelomu let 2026 a 2027, měl by si proto nechat propočítat konkrétní varianty. Samotný rok odchodu totiž není jediným faktorem, který rozhoduje o konečné částce. Záleží také na výdělcích, získané době pojištění a na tom, jak se do výpočtu promítnou období péče.
Zdroje článku: mpsv.gov.cz, ceskeduchody.cz, e15.cz, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá