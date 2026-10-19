Plná čára nebude pro švédské řidiče tabu, pokud předjíždějí kolo. Od 70 km/h mají jet vlevo od středu vozovky

Na konci srpna 2026 předal úřad Transportstyrelsen, který ve Švédsku plní roli podobnou českému ministerstvu dopravy, vládě zprávu o pravidlech pro cyklistickou dopravu. Týká se předjíždění jízdních kol a pomalých mopedů, které švédské předpisy řadí do třídy II. Zpráva navrhuje tři vzájemně provázané změny. První určuje, kde má auto při předjíždění jet. Druhá zpřísňuje požadavky na rychlost. Třetí otevírá výjimku z jednoho z nejpevnějších pravidel na silnici, tedy ze zákazu přejet plnou středovou čáru.
Proč švédský úřad odmítl pevný odstup platný v Česku
Český zákon č. 361/2000 Sb. stanoví při předjíždění cyklisty boční odstup nejméně 1,5 metru. V zóně s nejvyšší povolenou rychlostí 30 km/h stačí nejméně 1 metr. Řidič si takové pravidlo snadno zapamatuje. Policie ho na silnici změří těžko.
Tohle je hlavní důvod, proč Transportstyrelsen metrické minimum do návrhu nedal. Zpráva se odvolává na zahraniční zkušenosti a otevřeně popisuje, kde pevné číslo selhává při dokazování. Pro měření bočního odstupu chybějí typově schválené přístroje a soudní spory o několik decimetrů se vedou obtížně. Třetí výhrada míří na samotné řidiče: pevné číslo podle zprávy obrací jejich pozornost k centimetrům místo k celkové bezpečnosti situace.
Švédsko se tím odpojuje od zemí, které na metry vsadily. Německo předepisuje 1,5 metru v obci a 2 metry mimo obec, takže na rychlejších silnicích chce po řidičích znatelně víc prostoru. Španělsko vyžaduje jednotných 1,5 metru. Belgie rozlišuje podobně jako Německo, jen s nižšími hodnotami: 1 metr v obci, 1,5 metru mimo ni. Švédským řidičům má místo odhadu vzdálenosti posloužit vodítko, které vidí přímo před sebou, totiž středová čára.
Jedno švédské slovo rozhoduje, jestli řidiči hrozí sankce
Nejviditelnější změna se týká silnic s povolenou rychlostí 70 km/h a vyšší. Řidič, který tam předjíždí cyklistu nebo moped třídy II, má jet vlevo od středu vozovky. Na víceproudé silnici má k předjetí využít jiný pruh ve stejném směru. Když manévr nejde provést bezpečně, například kvůli protijedoucím autům, má za cyklistou vyčkat.
Druhá změna dělá z nižší rychlosti povinnost. Při předjíždění kola nebo pomalého mopedu musí řidič jet „dostatečně nízkou rychlostí“ a tato situace se nově zařadí do závazného výčtu případů, kdy zákon zpomalení vyžaduje.
Třetí změna sahá na plnou středovou čáru, kterou dnes švédský řidič přejet nesmí. Podle návrhu by to při zvláštní opatrnosti šlo, a to právě kvůli předjetí cyklisty nebo mopedu třídy II. Pokud rozhled nebo provoz v protisměru manévr neumožní, platí stejně jako u první změny povinnost počkat.
Rozhodující detail se skrývá ve formulaci první změny. Jízda vlevo od středu vozovky je v návrhu napsaná slovem „bör“, tedy jako doporučení bez vlastní sankce. Postih by řidiči hrozil teprve tehdy, kdyby při předjíždění porušil obecná pravidla o bezpečném bočním odstupu. Pravidlo, které reformě dává její obraz, tak právně stojí nejslaběji, a vymáhání se nakonec opírá o boční odstup, tedy o veličinu, jejíž prokazování úřad sám popisuje jako problém.
Řidič na osmdesátce s plnou čárou dostane novou možnost
Dobře je to vidět na dvouproudé silnici s limitem 80 km/h, plnou středovou čárou a cyklistou před autem. Dnes má švédský řidič dvě možnosti: cyklistu mine těsně ve svém pruhu, nebo za ním zůstane. Podle návrhu by smel plnou středovou čáru při zvláštní opatrnosti překročit, pokud je protisměr volný a rozhled dostatečný. Jakmile se v protisměru objeví auto, předjetí musí počkat.
Transportstyrelsen přitom přiznává, že těžké nehody při předjíždění cyklistů jsou ve Švédsku poměrně vzácné. Návrh proto míří hlavně na pocit ohrožení, který cyklista zažívá, když ho těsně míjí rychlé nebo těžké vozidlo. Úspěch změn tak bude těžké vyčíst ze statistik vážných nehod, protože těch je už dnes málo. Na fyzikální stránku věci upozorňuje i český BESIP: vzdušný tlak a turbulence za těžkým vozidlem dokážou cyklistu výrazně rozhodit, zejména při vyšší rychlosti a malém bočním odstupu.
Do 16. prosince sbírá švédská vláda připomínky, datum účinnosti chybí
Nová pravidla zatím neplatí nikde. Švédská vláda poslala zprávu do připomínkového řízení 16. září 2026 a odpovědi přijímá do 16. prosince. Zpráva doporučuje zvolit datum účinnosti tak, aby zbyl čas na informační kampaň, ideálně ještě před cyklistickou sezónou. Konkrétní termín stanovený není.
Česko podobnou změnu nechystá. Legislativní plán vlády na zbytek roku 2026 sice počítá s novelou zákona o silničním provozu, ta se ale zaměřuje na přeshraniční postih přestupků, dopravní psychology a technické služby. Pokud by se debata o předjíždění cyklistů v Česku znovu otevřela, navázala by nejspíš na domácí spor o výjimku v úsecích s třicítkou. Přejíždění do protisměru kvůli cyklistovi v českém plánu nefiguruje.