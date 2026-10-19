Cestujícímu během letu do Itálie začala hořet powerbanka v kapse. Letadlo se muselo vrátit, muž skončil v nemocnici

K incidentu došlo přibližně patnáct minut po vzletu, kdy se cestující připravovali na pokračování cesty do jižní Itálie. Jeden z pasažérů měl u sebe přenosnou nabíječku s lithiovou baterií, která se náhle vznítila. Podle svědectví lidí na palubě se nejprve ozval výkřik upozorňující na požár a následně byl v kabině cítit zápach spáleniny. Někteří cestující zahlédli plameny v prostoru uličky mezi sedadly. Situace vyvolala mezi pasažéry značné znepokojení, protože k požáru došlo během letu, kdy nebylo možné letadlo okamžitě opustit. Palubní personál zasáhl a podařilo se mu hořící zařízení zabezpečit.
Popálený muž potřeboval ošetření
Nejvážnější následky měl incident pro cestujícího, který měl nabíječku uloženou v kapse oblečení. Muž utrpěl popáleniny a po návratu letadla potřeboval lékařské ošetření. Z dostupných informací vyplývá, že byl převezen do nemocnice, přesný rozsah jeho zranění však nebyl zveřejněn. Problémy se neomezily pouze na samotný požár, protože se po kabině rozšířil také kouř. Někteří další cestující následně vyhledali ošetření kvůli jeho vdechnutí. Přesný počet zasažených osob ani jejich zdravotní stav nebyly potvrzeny.
Piloti se po vyhodnocení situace rozhodli přerušit plánovanou cestu do Bari a zamířili zpět na londýnské letiště Gatwick. Letoun přistál přibližně půl hodiny po původním odletu. Společnost British Airways potvrdila, že návrat souvisel s incidentem na palubě, a ocenila rychlou reakci kabinového personálu. Zároveň se cestujícím omluvila za komplikace, které jim neplánované přistání způsobilo. Původní letadlo bylo následně vyřazeno z dalšího provozu a cestující museli čekat na náhradní spojení. Zdržení dosáhlo přibližně šesti hodin.
Lithiové baterie mohou začít hořet i bez varování
Přenosné nabíječky obsahují zpravidla lithium-iontové akumulátory, které dokážou uchovávat poměrně velké množství energie v malém prostoru. Za běžných podmínek jsou bezpečné, při poškození, zkratu nebo přehřátí však může dojít k nebezpečné chemické reakci. Odborně se tento jev označuje jako tepelný únik a znamená nekontrolovaný nárůst teploty uvnitř baterie. Zahřívání může pokračovat i po odpojení zařízení od elektrického proudu a postupně zasáhnout další články akumulátoru. Výsledkem může být požár, uvolňování hořlavých plynů nebo hustého toxického kouře. Právě obtížná předvídatelnost tohoto procesu představuje při letecké dopravě závažné bezpečnostní riziko.
Nebezpečí navíc nespočívá pouze v otevřených plamenech. Při selhání baterie se mohou uvolňovat látky, které dráždí dýchací cesty a při vyšší koncentraci ohrožují zdraví cestujících. V uzavřené kabině letadla proto musí posádka reagovat okamžitě, a to i v případě, že se podaří samotné hoření rychle zastavit. Důležité je rovněž zabránit opětovnému vznícení poškozeného akumulátoru. Palubní personál je na podobné situace školen a musí postupovat podle stanovených bezpečnostních pravidel. Cestující by proto měli jakékoli neobvyklé zahřívání, kouř nebo zápach vycházející z elektronického zařízení neprodleně oznámit posádce.
Pravidla pro přepravu powerbank se zpřísnila
Rizika spojená s lithiovými bateriemi vedla v posledních letech k přísnějším pravidlům jejich přepravy. Od 27. března 2026 platí nové mezinárodní požadavky, které omezují počet přenosných nabíječek na dvě na cestujícího a zakazují jejich dobíjení během letu. Powerbanky zároveň nesmějí být přepravovány v odbavených zavazadlech, ale patří do kabiny letadla. Důvodem je možnost rychle zasáhnout, pokud začne baterie vykazovat známky poruchy. Cestující musí zařízení chránit před poškozením a náhodným zkratem, například kontaktem kovových předmětů s jeho konektory. Jednotlivé letecké společnosti mohou mít také další omezení, která je vhodné ověřit před odletem.
Zpřísnění bezpečnostních pravidel souvisí s rostoucím počtem událostí, při nichž se na palubách letadel přehřívají nebo vzněcují lithiové baterie. Riziko přitom nepředstavují pouze přenosné nabíječky, ale také mobilní telefony, notebooky a další běžná elektronika. Evropské bezpečnostní pokyny proto doporučují mít zařízení pod dohledem a nepoužívat během letu powerbanky k nabíjení dalších přístrojů. Neznamená to však, že by cestující museli veškerou elektroniku před nástupem do letadla odložit. Zásadní je dodržování přepravních podmínek, kontrola stavu baterií a včasné upozornění posádky při jakékoli závadě. Požár na cestě do Bari ukázal, že i malé zařízení uložené v kapse může během několika okamžiků způsobit vážná zranění a přerušit celý let.
Zdroje: standard.co.uk, sussexexpress.co.uk, thesun.co.uk, icao.int, easa.europa.eu