Jak poznat, že vám manželka projela mobil. Je to jednoduché. Stačí sledovat toto

Kontrola, která nestojí nic a zabere pár vteřin
Než mobil odložíte, otevřete po sobě několik aplikací a zapamatujte si jejich pořadí. Seznam spuštěných aplikací zobrazíte tahem prstu od spodního okraje displeje nahoru. U modelů s domovským tlačítkem ho stisknete dvakrát za sebou. Nepotřebujete na to žádnou zvláštní aplikaci.
Řekněme, že jste nechali otevřený Instagram, Facebook, Messenger, prohlížeč a SMS. Pokud je později najdete seřazené jinak, telefon mezitím pravděpodobně držel v ruce někdo jiný. Drobná výhrada: pořadí může výjimečně přeházet i samotný systém, když uvolňuje operační paměť (RAM). Jediná změna tedy nemusí být důkaz.
Britský deník The Sun upozorňuje, že změněné pořadí má dvě možná vysvětlení. Telefon může být napadený virem, přičemž útočníci někdy získají nad zařízením úplnou kontrolu. Nebo někdo zná kód vaší obrazovky.
Každá varianta vyžaduje jiné řešení. Proti viru se obvykle použije antivirový program, případně obnovení továrního nastavení, jenže ani reset nemusí stačit, protože některé viry ho přežijí. Pokud jde o prozrazený kód, změňte ho a znovu nasnímejte otisky prstů či obličej. Kdo kód znal, mohl si do telefonu přidat i vlastní biometrii.
Co všechno prozradí čas u obrazovky a jak zámek zpřísnit
Pořadí aplikací napoví, že s telefonem někdo hýbal. Rozsah cizího používání ukáže funkce Čas u obrazovky, která eviduje, jak dlouho byl displej v provozu. Na Androidu podobnou službu nabízí nástroj Digitální rovnováha a rodičovská kontrola. Údaj nikdo zpětně nepřepíše, proto je to nejspolehlivější stopa z celého návodu. V přehledu navíc uvidíte, kolikrát jste každou aplikaci ten den spustili. Pokud počty nesedí s tím, co jste dělali, telefon nepoužíváte jen vy.
Řada aplikací, mezi nimi WhatsApp a Messenger, dnes umí nastavit vlastní přístupový kód. Při každém spuštění pak zadáte heslo nebo se ověříte biometricky. Autor původního návodu výslovně doporučuje, aby se heslo lišilo od kódu obrazovky. Kdo zná jedno, nedostane se tak automaticky i k druhému. Pohodlí sice trochu utrpí, bezpečnost ale vzroste.
Aplikace bez vlastního zámku pohlídají nástroje třetích stran. Zmíněná je dobře hodnocená App Lock, která zamkne prakticky cokoli: vyberete aplikace, nastavíte zámek a při dalším spuštění si každá z nich řekne o kód.
Přísnější je časový zámek pro všechny aplikace. Funguje na iPhonu i na Androidu, podrobný postup máme pro iPhone. V nastavení otevřete Čas u obrazovky, zvolte Limity pro aplikace, klepněte na Přidat limit a potvrďte kódem. Pak vyberte aplikace a nastavte limit na jednu minutu. Podle Applu bude po jejím uplynutí nutné zadat kód.
Fotka slídila a otázka důvěry
Kdo chce viníka rovnou přistihnout, může použít aplikace, které vyfotí každého, kdo zadá špatný kód. Známé jsou třeba WTMP (Who Touched My Phone?) nebo Lockwatch. Slídil takovou fotku bez přístupu do telefonu nesmaže a aplikace ji navíc může ukrýt pod další heslo, které znáte jen vy.
Technika vám může potvrdit podezření, jenže otázka zůstává: pokud k ní musíte sáhnout, jak moc ve vztahu funguje důvěra? A kde končí oprávněná ochrana soukromí a začíná vzájemné hlídání?
Zdroje článku: thesun.co.uk, popsci.com, centrum.cz, nespechej.cz
Autor článku: Roman Veselý