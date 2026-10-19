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Od 1. listopadu klesnou důchody dalším bývalým funkcionářům. Krácení se týká i vybraných pracovníků StB

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Od 1. listopadu 2026 se dalším představitelům komunistického režimu sníží starobní důchod. Stát vybraným lidem odečte 300 korun za každý rok ve funkci.
Milouš Jakeš, dřívější generální tajemník KSČ.

Milouš Jakeš, dřívější generální tajemník KSČ.

Zdroj: FOTO:che, CC BY-SA 2.5, via Wikimedia Commons
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 19.10.2026 13:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BetterLife

Magazín se zaměřuje na zdraví, výživu, pohyb i duševní pohodu. Přináší články o zdravém stravování, cvičení, prevenci nemocí, ale i o osobním rozvoji, relaxaci a každodenních návycích, které pomáhají žít vyrovnaněji. Obsah kombinuje praktické tipy s inspirativními texty – od receptů přes...

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