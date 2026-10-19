Od 1. listopadu klesnou důchody dalším bývalým funkcionářům. Krácení se týká i vybraných pracovníků StB

Od 1. listopadu 2026 se dalším představitelům komunistického režimu sníží starobní důchod. Krácení dopadne na zhruba dva tisíce bývalých funkcionářů. Opatření přináší schválený zákon. Po úpravě nesmí penze klesnout pod 19 020 korun.
Změna dopadne na bývalé vysoké funkcionáře
Podle schváleného zákona se od 1. listopadu 2026 rozšíří okruh osob, kterým stát zkrátí starobní důchod. Úprava dopadne na lidi, kteří za minulého režimu působili ve vedoucích pozicích komunistického aparátu. Týká se to i bezpečnostních složek. Ministerstvo práce a sociálních věcí ve své zprávě uvádí, že opatření zasáhne přibližně dva tisíce lidí.
Zákon podepsal prezident na konci června 2025. Cílem úpravy není podle ministerstva vyvolat radikální propad životní úrovně dotčených osob. Pro snížené důchody proto platí minimální garantovaná hranice. V roce 2026 nesmí částka po snížení klesnout pod 19 020 korun.
Důchod klesne o 300 korun za každý rok
Částka starobního důchodu se sníží o 300 korun za každý i započatý rok doby, po kterou pojištěnec vykonával komunistickou funkci. O tuto sumu úředníci zkrátí procentní výměru důchodu. Podobný proces funguje již od března 2024, kdy stát poprvé snížil penze první skupině představitelů režimu.
V této dřívější vlně činila nejvyšší částka snížení 7075 korun měsíčně. Průměrná částka snížení dosáhla 1473 korun měsíčně. Pro první vlnu platila v roce 2024 odlišná minimální hranice, pod kterou důchod nesměl klesnout, a to 14 274 korun.
Seznam funkcí s nižší penzí
Do seznamu osob se zkráceným důchodem nově přibudou další pozice z vedení státu, regionálních struktur a bezpečnostních složek z období před rokem 1990.
|Skupina
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Konkrétní zasažené pozice
|Vedení KSČ
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Členové kontrolní komise a vedoucí nepodpůrných oddělení ÚV KSČ
|Regionální aparát
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Církevní a ideologičtí tajemníci okresních a krajských výborů
|Bezpečnostní složky
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Náčelníci štábu Lidových milicí a operativci Státní bezpečnosti
Seznam obsahuje i další pozice. Kromě funkcí uvedených v tabulce se snížení týká pracovníků Oddělení státní administrativy Ústředního výboru KSČ. Z bezpečnostních složek dopadne krácení také na operativní pracovníky útvarů určených k boji proti vnitřnímu nepříteli.
Dále se dotkne podplukovníků a majorů Sboru národní bezpečnosti a Pohraniční stráže. Podmínkou v jejich případě je, že skončili službu do 31. prosince 1989 nebo do zrušení útvarů Státní bezpečnosti v únoru 1990.
Úřady si informace předají samy
Konkrétní osoby dohledává Ústav pro studium totalitních režimů. „Existují hodnoty, které nelze vyměřit penězi, ale na spravedlnost a zadostiučinění není nikdy pozdě,“ uvedl k úpravě ředitel ústavu Ladislav Kudrna. Seznam dotčených lidí ústav následně předá České správě sociálního zabezpečení, která důchody zpracovává a vyplácí.
Ústav seniory o snížení penze přímo neinformuje. Dotčená osoba se o zkrácení dozví z odůvodnění rozhodnutí, které vydává správa sociálního zabezpečení. Důchodce se s podklady může seznámit nahlédnutím do dávkového spisu, případně může plátce důchodu požádat o zaslání kopie. Senior může proti rozhodnutí podat námitky.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (mpsv.gov, finance).