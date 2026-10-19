Kašny v Jihlavě poškozuje prach i holubí trus. Teď je po pěti letech renovují

Kašny v Jihlavě poškozuje prach i holubí trus. Teď je po pěti letech renovujíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Kašny v Jihlavě poškozuje prach i holubí trus. Teď je po pěti letech renovujíZdroj: Lenka Dvořáková
Článek byl publikován 19.10.2026 15:37
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Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →
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